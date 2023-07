Baby Etchecopar se quebró en una entrevista hablando de la enfermedad de su hijo: “Me dijo ‘no me quiero morir”

Baby Etchecopar habló sobre la enfermedad de su hijo y opinó sobre Wanda Nara

En una nota con Socios del Espectáculo, el periodista explicó que ser conocido a veces juega en contra, ya que las noticias siempre llegan antes a la prensa que a los seres queridos de la persona afectada. “Lo viví. Federico me va a matar por contarlo, él tuvo un (Linfoma) Hodgkin igual que Facundo Arana. Se hizo los análisis y yo estaba en medio del programa de televisión y me mandó un mensaje. Ahora ya está curado, pero en ese momento me puso: ‘papá me dieron los análisis, tengo cáncer, no me quiero morir. No sé dónde estoy’. No quiero llorar, pero después de eso… Es fuerte. Es duro”, rememoró visiblemente emocionado.