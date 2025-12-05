Fede Simonetti: “Es cruel hacer humor sobre lo que a otro le duele en la cara”

- La verdad que creo que es uno de los mejores de habla hispana, tiene un desarrollo de comedia de todo tipo: mainstream, under, clásicos, innovadores, mujeres, varones, disidencias de género, todo tipo de humores y estilos. Hay un circuito muy profesional e innovador que no tiene nada que envidiarle a otros países de habla hispana e incluso con mercados consolidados. Lo que falta es que crezca en las provincias, que no se interrumpa el circuito, Tucumán es un ejemplo en ese sentido, debe haber stand up desde hace por los menos 15 años. Pero en la mayoría de las grandes ciudades del interior no pasa, e incluyo Rosario o Córdoba.