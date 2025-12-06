Infidelidad en la pareja: qué factores influyen y cómo se explica desde la psicología

En el plano personal, los motivos pueden ser múltiples. El miedo a profundizar el compromiso es uno de los más frecuentes: cuando alguien vive la pareja como una pérdida de libertad o siente que se apagó la emoción del inicio, puede intentar poner a prueba el lazo a través de una relación paralela. También influyen las inseguridades y la baja autoestima, especialmente cuando la validación externa se vuelve una necesidad. Incluso la diferencia de edad en ciertos vínculos puede expresar el intento de volver a etapas pasadas o de resistirse al paso del tiempo.