Los 10 trucos que repiten las personas infieles para no ser atrapadas

Según un estudio del Health Testing Centers, recogido por la plataforma Duolike, solo el 25% de las personas infieles admiten haber tenido un amorío. En porcentajes similares, los infieles son atrapados o descubiertos por sus parejas oficiales. Estos números muestran que las infidelidades suelen ser difíciles de identificar. Pero otra investigación se centró en establecer patrones de comportamientos para detectarlas.