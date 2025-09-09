Secciones
SociedadEstilo de vida

Los 10 trucos que repiten las personas infieles para no ser atrapadas

Un estudio elaboró una lista total de 53 comportamientos que repiten quienes traicionan a sus parejas.

Los 10 trucos que repiten las personas infieles para no ser atrapadas
Hace 1 Hs

Según un estudio del Health Testing Centers, recogido por la plataforma Duolike, solo el 25% de las personas infieles admiten haber tenido un amorío. En porcentajes similares, los infieles son atrapados o descubiertos por sus parejas oficiales. Estos números muestran que las infidelidades suelen ser difíciles de identificar. Pero otra investigación se centró en establecer patrones de comportamientos para detectarlas.

Julieta Poggio explicó cuál es su regla más importante para tener una relación abierta

Julieta Poggio explicó cuál es su regla más importante para tener una relación abierta

El psicólogo griego Menelaos Apostolou realizó un estudio en dos etapas para identificar los comportamientos que tienden a repetir las personas infieles. La primera instancia consistió en una exhaustiva recopilación de formas de ocultar una infidelidad; la segunda, en pedir a personas infieles que reconocieran qué metodología repetían o usaban más.

Como resultado, tituló a la investigación “Atrápame si puedes: estrategias para ocultar la infidelidad”. En ella compiló un total de 53 comportamientos que ponen en práctica las personas infieles. 10 de ellos son los que enumera esta lista.

10 trucos que repiten las personas infieles

Los infieles encuestados por Apostolou declararon las siguientes actitudes para cometer una traición:

1) Me aseguraría que mis parejas paralelas fueran de áreas distintas para que no conozcan a mi pareja formal en absoluto

2) No hablaría ni intercambiaría mensajes con mi pareja paralela cuando mi pareja formal estuviera junto a mí

3) Empezaría con un pasatiempo o actividad para justificar mis ausencias

4) Bloquearía la entrada de llamadas y mensajes en ciertos periodos de tiempo y sería muy cuidadoso con el uso de las redes sociales, y siempre cerraría las sesiones de mis cuentas de correo y redes sociales cuando no estuviera usando mi computadora

5) Crearía una cuenta de correo alternativa para comunicarme con mi pareja paralela e incluso otro celular

6) Pondría de pretexto que tengo mucho trabajo para salir con mi pareja paralela

7) Prepararía excusas creíbles en caso de que mi pareja me confronte

8) Mostraría más interés en mi pareja estable: sería más cariñoso, más generoso con las exigencias, le compraría regalos y me mostraría más enamorado

9) Ocultaría todas las evidencias de mi relación paralela. Es decir tendría cuidado de no dejar evidencias en el celular, la computadora, el auto y la ropa

10) Me encontraría con mi pareja paralela en sitios remotos, aislados, donde nadie nos conoce o es imposible que esté mi pareja

La lista completa de los 53 comportamientos más repetidos puede encontrarse con una búsqueda rápida en internet.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Test de personalidad: lo que veas primero te dirá si inspirás seguridad o te imponés

Test de personalidad: lo que veas primero te dirá si inspirás seguridad o te imponés

¿No hubo infidelidad? El esposo de la mujer de la Kiss Cam de Coldplay aclaró la situación

¿No hubo infidelidad? El esposo de la mujer de la Kiss Cam de Coldplay aclaró la situación

El día que Marilyn Manson intentó seducir a Emmanuel Horvilleur y su pareja

El día que Marilyn Manson intentó seducir a Emmanuel Horvilleur y su pareja

Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
4

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
5

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
6

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Más Noticias
Calendario nacional: ¿será feriado el Día del Empleado de Comercio?

Calendario nacional: ¿será feriado el Día del Empleado de Comercio?

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Comentarios