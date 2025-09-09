Los 10 trucos que repiten las personas infieles para no ser atrapadas

Según un estudio del Health Testing Centers, recogido por la plataforma Duolike, solo el 25% de las personas infieles admiten haber tenido un amorío. En porcentajes similares, los infieles son atrapados o descubiertos por sus parejas oficiales. Estos números muestran que las infidelidades suelen ser difíciles de identificar. Pero otra investigación se centró en establecer patrones de comportamientos para detectarlas.
El psicólogo griego Menelaos Apostolou realizó un estudio en dos etapas para identificar los comportamientos que tienden a repetir las personas infieles. La primera instancia consistió en una exhaustiva recopilación de formas de ocultar una infidelidad; la segunda, en pedir a personas infieles que reconocieran qué metodología repetían o usaban más.
Como resultado, tituló a la investigación “Atrápame si puedes: estrategias para ocultar la infidelidad”. En ella compiló un total de 53 comportamientos que ponen en práctica las personas infieles. 10 de ellos son los que enumera esta lista.
10 trucos que repiten las personas infieles
Los infieles encuestados por Apostolou declararon las siguientes actitudes para cometer una traición:
1) Me aseguraría que mis parejas paralelas fueran de áreas distintas para que no conozcan a mi pareja formal en absoluto
2) No hablaría ni intercambiaría mensajes con mi pareja paralela cuando mi pareja formal estuviera junto a mí
3) Empezaría con un pasatiempo o actividad para justificar mis ausencias
4) Bloquearía la entrada de llamadas y mensajes en ciertos periodos de tiempo y sería muy cuidadoso con el uso de las redes sociales, y siempre cerraría las sesiones de mis cuentas de correo y redes sociales cuando no estuviera usando mi computadora
5) Crearía una cuenta de correo alternativa para comunicarme con mi pareja paralela e incluso otro celular
6) Pondría de pretexto que tengo mucho trabajo para salir con mi pareja paralela
7) Prepararía excusas creíbles en caso de que mi pareja me confronte
8) Mostraría más interés en mi pareja estable: sería más cariñoso, más generoso con las exigencias, le compraría regalos y me mostraría más enamorado
9) Ocultaría todas las evidencias de mi relación paralela. Es decir tendría cuidado de no dejar evidencias en el celular, la computadora, el auto y la ropa
10) Me encontraría con mi pareja paralela en sitios remotos, aislados, donde nadie nos conoce o es imposible que esté mi pareja
La lista completa de los 53 comportamientos más repetidos puede encontrarse con una búsqueda rápida en internet.