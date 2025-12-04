Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron en noviembre

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de noviembre de 2025 alcanzaron las 498 unidades, una baja del 13,4% interanual ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 575.
Si la comparación es con su antecesor mes de octubre se observa una baja del 10,1%, ya que en ese mes se habían patentado 554 unidades.
De esta forma, el acumulado de los once meses del año alcanzó las 6.187 unidades, esto es 3,6% más que las 5.971 del mismo período de 2024.
La entidad analizó cada segmento del sector observando el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.
Así, los datos mostraron que en noviembre se patentaron 53 cosechadoras, una baja del 18,5% comparado contra las 65 unidades de octubre y una suba del 6% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 50 unidades.
En cuanto a tractores, en noviembre se patentaron 398 unidades, una baja del 6,8% comparado contra las 427 unidades de octubre, y una baja del 15,9% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 473 unidades.
Sobre las pulverizadoras, en noviembre se patentaron 47 unidades, una baja del 24,2% comparado contra las 62 unidades de octubre, y una baja del 9,6% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 52 unidades.