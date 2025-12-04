Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron en noviembre

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de noviembre de 2025 alcanzaron las 498 unidades, una baja del 13,4% interanual ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 575.