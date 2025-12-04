Secciones
Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron en noviembre

Los registros de cosechadoras, tractores y pulverizadoras bajaron 13,4% interanual en noviembre, con 498 unidades, según Acara.

Hace 1 Hs

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de noviembre de 2025 alcanzaron las 498 unidades, una baja del 13,4% interanual ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 575. 

Si la comparación es con su antecesor mes de octubre se observa una baja del 10,1%, ya que en ese mes se habían patentado 554 unidades. 

De esta forma, el acumulado de los once meses del año alcanzó las 6.187 unidades, esto es 3,6% más que las 5.971 del mismo período de 2024.

La entidad analizó cada segmento del sector observando el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

Así, los datos mostraron que en noviembre se patentaron 53 cosechadoras, una baja del 18,5% comparado contra las 65 unidades de octubre y una suba del 6% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 50 unidades.

En cuanto a tractores, en noviembre se patentaron 398 unidades, una baja del 6,8% comparado contra las 427 unidades de octubre, y una baja del 15,9% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 473 unidades.

Sobre las pulverizadoras, en noviembre se patentaron 47 unidades, una baja del 24,2% comparado contra las 62 unidades de octubre, y una baja del 9,6% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 52 unidades.

Temas Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
