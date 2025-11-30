Secciones
SociedadActualidad

Un repartidor necesita más de 15 pedidos diarios para superar la línea de pobreza

Un informe revela que hacen falta 461 viajes al mes para cubrir la Canasta Básica. El ingreso promedio por pedido fue de $2.553.

Repartidores. ARCHIVO Repartidores. ARCHIVO Clarín
30 Noviembre 2025

Un nuevo informe de la Fundación Encuentro encendió las alarmas sobre la realidad económica de los repartidores de aplicaciones en Argentina. Según el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) —un indicador creado para medir su poder adquisitivo—, en septiembre de 2025 un trabajador necesitó completar 461 pedidos mensuales para alcanzar la Canasta Básica Total de un hogar tipo y evitar caer en la pobreza.

Un sector que mueve millones, pero paga poco

El negocio del delivery digital en Argentina ya supera los USD 1.860 millones y emplea a unas 160.000 personas. Sin embargo, los ingresos de los trabajadores continúan siendo inestables y sujetos a variables externas.

De acuerdo con el estudio, al que accedió Noticias Argentinas, el valor promedio por pedido —sin propinas y tomando como referencia Rappi y PedidosYa— fue de $2.553,6. El nuevo indicador APP traduce el costo de vida a la unidad mínima de trabajo del repartidor: cada viaje realizado.

Más de 15 pedidos diarios para no ser pobre

Con estos valores, un repartidor debería concretar más de 15 pedidos por día, todos los días del mes, para superar el umbral de pobreza únicamente con los ingresos generados dentro de la plataforma.

El APP también permite dimensionar cuánto trabajo representa sostener distintos gastos habituales:

Canasta Básica Total (hogar de 4 personas): 461 pedidos

Alquiler promedio en CABA: 271 pedidos

Crianza de un hijo: 190 pedidos

Salario Mínimo, Vital y Móvil: 126 pedidos

Canasta Alimentaria individual: 67 pedidos

Monotributo Categoría A: 15 pedidos

Llenar el tanque de nafta: 2 pedidos

Ingreso variable, algoritmos imprevisibles y falta de piso salarial

La Fundación Encuentro advirtió que el sector carece de parámetros salariales, convenios laborales o referencias estandarizadas. Por eso, el APP busca funcionar como indicador objetivo frente a un mercado marcado por ingresos variables y sin garantías.

La cantidad de pedidos que un trabajador puede concretar depende de factores externos como:

La demanda del día

El clima

Las tarifas dinámicas

Los ajustes en los algoritmos de las plataformas

Todo esto vuelve difícil planificar y entender el impacto real de la inflación sobre quienes dependen del delivery como única fuente de ingresos.

Un indicador para transparentar el esfuerzo del delivery

El informe concluye que el APP apunta a ofrecer una herramienta clara y comparable para dimensionar el esfuerzo detrás de uno de los trabajos más extendidos del mercado urbano actual. En un escenario sin regulaciones específicas y con creciente precarización, la Fundación Encuentro busca aportar transparencia y reforzar el debate sobre las condiciones laborales de los repartidores.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
1

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
2

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
3

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración
4

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
5

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino
6

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Más Noticias
Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Qué es el método de compras 54321: la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El estilo bohemio, el favorito del verano

El estilo bohemio, el favorito del verano

Comentarios