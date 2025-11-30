Un repartidor necesita más de 15 pedidos diarios para superar la línea de pobreza

Un indicador para transparentar el esfuerzo del delivery

El informe concluye que el APP apunta a ofrecer una herramienta clara y comparable para dimensionar el esfuerzo detrás de uno de los trabajos más extendidos del mercado urbano actual. En un escenario sin regulaciones específicas y con creciente precarización, la Fundación Encuentro busca aportar transparencia y reforzar el debate sobre las condiciones laborales de los repartidores.