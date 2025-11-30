Un repartidor necesita más de 15 pedidos diarios para superar la línea de pobreza

Un nuevo informe de la Fundación Encuentro encendió las alarmas sobre la realidad económica de los repartidores de aplicaciones en Argentina. Según el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) —un indicador creado para medir su poder adquisitivo—, en septiembre de 2025 un trabajador necesitó completar 461 pedidos mensuales para alcanzar la Canasta Básica Total de un hogar tipo y evitar caer en la pobreza.
Un sector que mueve millones, pero paga poco
El negocio del delivery digital en Argentina ya supera los USD 1.860 millones y emplea a unas 160.000 personas. Sin embargo, los ingresos de los trabajadores continúan siendo inestables y sujetos a variables externas.
De acuerdo con el estudio, al que accedió Noticias Argentinas, el valor promedio por pedido —sin propinas y tomando como referencia Rappi y PedidosYa— fue de $2.553,6. El nuevo indicador APP traduce el costo de vida a la unidad mínima de trabajo del repartidor: cada viaje realizado.
Más de 15 pedidos diarios para no ser pobre
Con estos valores, un repartidor debería concretar más de 15 pedidos por día, todos los días del mes, para superar el umbral de pobreza únicamente con los ingresos generados dentro de la plataforma.
El APP también permite dimensionar cuánto trabajo representa sostener distintos gastos habituales:
Canasta Básica Total (hogar de 4 personas): 461 pedidos
Alquiler promedio en CABA: 271 pedidos
Crianza de un hijo: 190 pedidos
Salario Mínimo, Vital y Móvil: 126 pedidos
Canasta Alimentaria individual: 67 pedidos
Monotributo Categoría A: 15 pedidos
Llenar el tanque de nafta: 2 pedidos
Ingreso variable, algoritmos imprevisibles y falta de piso salarial
La Fundación Encuentro advirtió que el sector carece de parámetros salariales, convenios laborales o referencias estandarizadas. Por eso, el APP busca funcionar como indicador objetivo frente a un mercado marcado por ingresos variables y sin garantías.
La cantidad de pedidos que un trabajador puede concretar depende de factores externos como:
La demanda del día
El clima
Las tarifas dinámicas
Los ajustes en los algoritmos de las plataformas
Todo esto vuelve difícil planificar y entender el impacto real de la inflación sobre quienes dependen del delivery como única fuente de ingresos.
Un indicador para transparentar el esfuerzo del delivery
El informe concluye que el APP apunta a ofrecer una herramienta clara y comparable para dimensionar el esfuerzo detrás de uno de los trabajos más extendidos del mercado urbano actual. En un escenario sin regulaciones específicas y con creciente precarización, la Fundación Encuentro busca aportar transparencia y reforzar el debate sobre las condiciones laborales de los repartidores.