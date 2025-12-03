Secciones
Mercado Pago vuelve a subir, pero sigue fuera del top 10: qué billeteras virtuales pagaron más este 3 de diciembre 2025

Este modelo se volvió especialmente útil después de las últimas medidas del BCRA que afectaron a los depósitos tradicionales.

03 Diciembre 2025

Las billeteras virtuales siguen ganando terreno entre los ahorristas argentinos, especialmente luego de que el Banco Central (BCRA) volviera a reducir las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales. Este movimiento impulsó a muchos usuarios a buscar alternativas con rendimientos diarios y disponibilidad inmediata.

Sin embargo, la billetera digital más conocida del país, Mercado Pago, continúa fuera del top 10 de las que mejor pagan, aunque logró escalar posiciones respecto de la semana anterior.

Ranking de las billeteras virtuales que más pagan hoy (3 de diciembre 2025)

Según datos del sitio especializado Trascendo, el ranking actualizado de rendimientos de billeteras virtuales —basado en los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en los que invierten— queda conformado de la siguiente manera:

Carrefour Banco – 34,00%

Cocos Pay – 30,30%

Banco Bica (5) – 30,00%

Brubank (3) – 28,00%

Ualá (Uilo) (1) – 27,00%

Naranja X (2) – 27,00%

Taca Taca (4) – 25,55%

Prex – 24,46%

Ualá (FCI) – 24,09%

Personal Pay – 23,00%

Banco Supervielle – 21,90%

Mercado Pago – 21,54%

Claro Pay – 20,81%

Cencopay – 20,81%

Lemon Cash – 20,44%

Banco Galicia – 19,71%

Fiwind (6) – 19,00%

Astropay – 18,98%

Letsbit – 18,62%

Aunque Mercado Pago había quedado en el puesto 14 la semana pasada, ahora subió dos posiciones, ubicándose en el puesto 12. Aun así, continúa afuera del top 10 de mejores rendimientos diarios.

Por qué las billeteras virtuales son tan elegidas

Las tasas en estas plataformas son muy dinámicas, pero su atractivo principal radica en que generan rendimiento todos los días gracias a que invierten el saldo de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market, lo que permite:

Liquidez inmediata

Baja volatilidad

Ganancia diaria

Sin necesidad de plazos mínimos

Este modelo se volvió especialmente útil después de las últimas medidas del BCRA que afectaron a los depósitos tradicionales.

Qué significan las inversiones en FCI: claves para entender los rendimientos

FCI Money Market

Son fondos de liquidez inmediata que invierten en instrumentos de muy bajo riesgo. Permiten disponer del dinero en cualquier momento.

FCI de Renta Mixta

Combinan renta fija (más estable) y renta variable (más volátil pero con mayor potencial de rendimiento). Pueden ofrecer tasas más altas, pero asumen mayor riesgo.

Conclusión: ¿conviene invertir en billeteras virtuales hoy?

Con la caída de tasas bancarias y una inflación que sigue alta, las billeteras virtuales continúan siendo una de las alternativas preferidas por su acceso rápido, liquidez y rendimiento diario.

Si bien Mercado Pago sigue siendo la más utilizada, hoy se ubica fuera del top 10 de mejores rendimientos, con varias competidoras ofreciendo tasas más atractivas para quienes buscan maximizar ganancias en el corto plazo.

Temas Banco Central de la República ArgentinaArgentina
