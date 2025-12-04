Cómo ver el Youtube Recap y conocer cuáles fueron tus favoritos del 2025

La plataforma de videos más usada del mundo puso en disponibilidad el YouTube Recap esta semana. El resumen del año de cada usuario se encuentra ya al alcance de los amantes de la música, los podcasts, las series y los videos. Se puede acceder tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles.
YouTube Recap destaca de forma única los intereses, búsquedas detalladas y los momentos que sus usuarios exploraron durante 2025 según su historial de reproducciones. Cada perfil puede obtener hasta 12 tarjetas diferentes que muestran los canales principales, los intereses y hasta la evolución de sus hábitos de visualización o tipo de personalidad según los videos que eligieron ver.
Cómo acceder al YouTube Recap
Recap se creó para sus usuarios con sus propios aportes. Esto se refleja en todo el proceso de creación de esta función, con nueve rondas de comentarios y más de 50 pruebas de conceptos diferentes antes de llegar a lo que ven hoy. Además de analizar cómo se ve YouTube, se determinaron también personalidades que se corresponden con los perfiles de las audiencias.
“Aquí hay un descubrimiento divertido —publicaron en un comunicado de YouTube—: las personalidades más comunes fueron la alegre, la buscadora de maravillas y la conectora, mientras que la filosófica y la soñadora resultaron ser las más esquivas y raras”.
Todos los usuarios que tengan una cuenta en YouTube podrán acceder a su resumen del año. Para hacerlo, deberán ingresar a la pestaña “Tú” en el inicio. El YouTube Recap ya está disponible en Norteamérica y, poco a poco, irá habilitándose en el resto del continente.
Edad sonora: la nueva categoría del Spotify Wrapped
La “edad sonora” es una nueva historia dentro del Wrapped 2025 que compara tus gustos musicales con los de otras personas en tu grupo de edad, analizando los años de lanzamiento de las canciones que más escuchaste. Esta estadística lúdica se basa en la idea del “pico de reminiscencia”, que es la tendencia a sentirse más conectado con la música de los años de formación.
Para calcularla, Spotify identifica un lapso de cinco años en la música que escuchaste con más frecuencia que otros oyentes de tu edad. La plataforma hipotetiza que este lapso coincide con tu “pico de reminiscencia”, asumiendo que tenías entre 16 y 21 años cuando esas canciones fueron lanzadas. Por ejemplo, explican desde Spotify, si escuchás mucha más música de finales de la década de 1970 que otros oyentes de tu edad, Spotify podría hipotetizar de manera divertida que tu “edad sonora” actual es de 63 años.