Cifras exorbitantes: Youtube afirmó que pagó más de U$S 100 mil millones a sus "influencers"

YouTube es una plataforma que logró consolidar celebridades influyentes, algo que antes solo podía conseguirse luego de un recorrido por la TV. Los referentes y modelos a seguir ya no surgen del cine, las series o los distintos programas de televisión, sino de una plataforma que permite, a cualquier usuario con una cámara e ideas innovadoras, convertirse en una estrella. Y la compañía también paga por ello.
En el último informe de este martes, YouTube anunció que pagó más de U$S 100 mil millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios en estos últimos cuatro años. Esta cifra refleja el aumento de número de canales que generan más de U$S 100.000 para la plataforma, que incrementó en un 45% interanual, según la compañía.
Los creadores de contenido son la principal fuente de ganancias para la empresa y eso a su vez es celebrado por la misma. Johanna Voolich, directora de productos de YouTube, elogió el poder de los creadores para “dar forma a la cultura y al entretenimiento de maneras que nunca pensamos que fueran posibles” en un comunicado que anuncia el punto de referencia y una serie de otras funciones nuevas.
Este hito se produce cuando Google +, la plataforma que es propiedad de Facebook, celebra su vigésimo aniversario y se esfuerza por consolidarse como uno de los negocios de medios más lucrativos del mundo.
Otras novedades anunciadas en YouTube
Además de revelar la cifra de pago actualizada, YouTube anunció una serie de herramientas inéditas en su evento Made on YouTube en la ciudad de Nueva York. La plataforma incorporará la inteligencia artificial en el apartado de videos cortos, YouTube Shorts, así los creadores podrán convertir material sin editar en clips editados con IA y añadir música, transiciones y voz en off.
Las nuevas características también incluyen la capacidad de convertir el diálogo de los vídeos elegibles en una canción para usar en el corto. El último generador de vídeo con inteligencia artificial de Google, Veo 3, también se integrará en Shorts.
YouTube cumplió 20 años en abril y anunció que alberga más de 20 mil millones de videos en la plataforma, incluyendo música, cortos, podcasts y más. El año pasado, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, dijo que la compañía había pagado 70 mil millones de dólares a los creadores entre 2021 y 2024.