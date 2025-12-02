¿Quiénes fueron los 10 creadores más vistos del año en Youtube?

YouTube publicó, un día antes del lanzamiento oficial de su Recap anual, cuáles son los ranking de los videos más vistos del año. Durante 2025, los creadores de contenido fueron redefiniendo su modo de acercarse a su audiencia, transparentando su comunicación y coronándose como profesionales de la industria. El deporte, especialmente el fútbol, ganó terreno en el mundo de la plataforma, gracias a la preferencia de los futbolistas por conectarse con su público a través de streamers reconocidos.
Este año, el top diez de creadores está liderado por América Latina con cinco argentinos y tres mexicanos. El primer lugar lo ocupa Amilcar Aballay, quien tiene casi 10 millones de suscriptores en su canal y realiza contenido musical y de humor. Le siguen el argentino Alejo Igoa (+95 millones de suscriptores) y el uruguayo Fede Vigevani (+70 millones de suscriptores).
El ranking de los 10 creadores de YouTube más vistos de 2025
-1. AMILCAR ABALLAY
-2. Alejo Igoa
-3. Fede Vigevani
-4. Gabriela Flores Villar
-5. Ricky Limon
-6. benja calero
-7. MrBeast
-8. Un Poco De Ruido
-9. Natupuboldi
-10. GONZOK
Fenómenos que YouTube reconoció durante 2025
Canales y creadores de futbol: los favoritos de los jugadores
El fútbol es una tendencia clave en el contenido de los creadores en Argentina. Los futbolistas profesionales eligen a streamers de YouTube como Davoo Xeneize (+2.4 millones) y LA COBRA (+1.09 millones) para comunicarse, pues ofrecen un ambiente relajado y "libre de controversias". Esta dinámica beneficia a los creadores e impulsa a los deportistas a controlar su propia narrativa, generando un ecosistema simbiótico donde jugadores de clase mundial interactúan activamente.
Un éxito en las profundidades del Mar Argentino
Una expedición submarina conjunta del Schmidt Ocean Institute y el CONICET en el Cañón de Mar del Plata se convirtió en un evento viral masivo en YouTube. La transmisión en vivo del lecho marino alcanzó 93,000 espectadores simultáneos y más de 18 millones de vistas. El fenómeno lo impulsó la fascinación por descubrimientos como el "pulpo dumbo" y una estrella de mar que generó un meme nacional. El evento unió el descubrimiento científico complejo con el público general, transformándose en un momento de orgullo nacional.
Transparencia y profesionalización en la economía del creador
La comunicación de los creadores viró hacia videos sin guion que exponen las realidades de la "economía del creador", marcando una profesionalización del sector. Canales como Club 113, Terapia Picante y Grego Rossello discuten temas previamente privados como el burnout o la inestabilidad algorítmica. Creadores como Robleis (+19.6 millones) y Angie Velasco (+6.07 millones) comparten abiertamente sus luchas contra el síndrome del impostor, construyendo una "hoja de ruta" para carreras digitales sostenibles.