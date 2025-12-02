Secciones
SociedadActualidad

¿Quiénes fueron los 10 creadores más vistos del año en Youtube?

El deporte, especialmente el fútbol, ganó terreno en el mundo de YouTube, gracias a la preferencia de los futbolistas por conectarse con su público a través de streamers reconocidos.

¿Quiénes fueron los 10 creadores más vistos del año en Youtube? Banco de imagenes Shutterstock
Hace 3 Hs

YouTube publicó, un día antes del lanzamiento oficial de su Recap anual, cuáles son los ranking de los videos más vistos del año. Durante 2025, los creadores de contenido fueron redefiniendo su modo de acercarse a su audiencia, transparentando su comunicación y coronándose como profesionales de la industria. El deporte, especialmente el fútbol, ganó terreno en el mundo de la plataforma, gracias a la preferencia de los futbolistas por conectarse con su público a través de streamers reconocidos.

YouTube, Pluto TV y ViX: alternativas gratuitas para ver contenido online

YouTube, Pluto TV y ViX: alternativas gratuitas para ver contenido online

Este año, el top diez de creadores está liderado por América Latina con cinco argentinos y tres mexicanos. El primer lugar lo ocupa Amilcar Aballay, quien tiene casi 10 millones de suscriptores en su canal y realiza contenido musical y de humor. Le siguen el argentino Alejo Igoa (+95 millones de suscriptores) y el uruguayo Fede Vigevani (+70 millones de suscriptores).

El ranking de los 10 creadores de YouTube más vistos de 2025

-1. AMILCAR ABALLAY

-2. Alejo Igoa

-3. Fede Vigevani

-4. Gabriela Flores Villar

-5. Ricky Limon

-6. benja calero

-7. MrBeast

-8. Un Poco De Ruido

-9. Natupuboldi

-10. GONZOK

Fenómenos que YouTube reconoció durante 2025

Canales y creadores de futbol: los favoritos de los jugadores

El fútbol es una tendencia clave en el contenido de los creadores en Argentina. Los futbolistas profesionales eligen a streamers de YouTube como Davoo Xeneize (+2.4 millones) y LA COBRA (+1.09 millones) para comunicarse, pues ofrecen un ambiente relajado y "libre de controversias". Esta dinámica beneficia a los creadores e impulsa a los deportistas a controlar su propia narrativa, generando un ecosistema simbiótico donde jugadores de clase mundial interactúan activamente.

Un éxito en las profundidades del Mar Argentino

Una expedición submarina conjunta del Schmidt Ocean Institute y el CONICET en el Cañón de Mar del Plata se convirtió en un evento viral masivo en YouTube. La transmisión en vivo del lecho marino alcanzó 93,000 espectadores simultáneos y más de 18 millones de vistas. El fenómeno lo impulsó la fascinación por descubrimientos como el "pulpo dumbo" y una estrella de mar que generó un meme nacional. El evento unió el descubrimiento científico complejo con el público general, transformándose en un momento de orgullo nacional.

Transparencia y profesionalización en la economía del creador

La comunicación de los creadores viró hacia videos sin guion que exponen las realidades de la "economía del creador", marcando una profesionalización del sector. Canales como Club 113, Terapia Picante y Grego Rossello discuten temas previamente privados como el burnout o la inestabilidad algorítmica. Creadores como Robleis (+19.6 millones) y Angie Velasco (+6.07 millones) comparten abiertamente sus luchas contra el síndrome del impostor, construyendo una "hoja de ruta" para carreras digitales sostenibles.

Temas YouTubeConicet
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
2

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
3

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
5

Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
6

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Más Noticias
Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Si tenés que cantar...: Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Comentarios