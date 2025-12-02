¿Quiénes fueron los 10 creadores más vistos del año en Youtube?

YouTube publicó, un día antes del lanzamiento oficial de su Recap anual, cuáles son los ranking de los videos más vistos del año. Durante 2025, los creadores de contenido fueron redefiniendo su modo de acercarse a su audiencia, transparentando su comunicación y coronándose como profesionales de la industria. El deporte, especialmente el fútbol, ganó terreno en el mundo de la plataforma, gracias a la preferencia de los futbolistas por conectarse con su público a través de streamers reconocidos.