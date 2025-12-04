Operaron a La Mona Jiménez en un delicado momento: ¿qué dice el parte médico?

El último show de La Mona antes de la operación

A pesar de su reciente cirugía, el cantante cordobés demostró su completa vigencia en el escenario justo el fin de semana anterior. El artista brindó un show multitudinario donde se lució ante su público. El espectáculo se realizó en el Estadio Único de La Plata, un lugar que vio a "La Mona" poner a bailar a una audiencia masiva, y además contó con la participación de invitados especiales.