Operaron a La Mona Jiménez en un delicado momento: ¿qué dice el parte médico?

El músico Carlos "La Mona" Jiménez se sometió a una operación de hernia este miércoles, la cual resultó exitosa. La intervención quirúrgica se encontraba programada con anterioridad y, según los reportes compartidos en Telenoche, el cantante se recupera de manera favorable tras el procedimiento.
Actualmente, Jiménez permanece en reposo absoluto. Ahora, el artista debe seguir al pie de la letra todas las indicaciones médicas. El cumplimiento riguroso de estas pautas asegura su correcta evolución y su pronto restablecimiento.
Cuál era el antecedente médico de La Mona Jiménez
La complicación que produjo esta reciente cirugía comenzó después de una intervención quirúrgica anterior del artista, realizada en 2023. En aquel procedimiento médico, a Jiménez le extirparon el bazo. Este evento anterior es el que sienta las bases de la reciente necesidad de operación.
Expertos consultados sobre la situación de la leyenda del cuarteto señalan que este tipo de hernias, que aparecen después de una operación, se considera una complicación habitual. El riesgo de estas hernias postoperatorias aumenta tras cirugías como la extracción del bazo.
El último show de La Mona antes de la operación
A pesar de su reciente cirugía, el cantante cordobés demostró su completa vigencia en el escenario justo el fin de semana anterior. El artista brindó un show multitudinario donde se lució ante su público. El espectáculo se realizó en el Estadio Único de La Plata, un lugar que vio a "La Mona" poner a bailar a una audiencia masiva, y además contó con la participación de invitados especiales.
Entre los artistas que acompañaron a La Mona en La Plata se destacaron figuras como el Mono de Kapanga y el exfutbolista Carlitos Tévez. Mientras el ídolo ahora cumple el reposo médico indicado para cuidar su salud, los seguidores del cantante esperan con ansias su pronta y completa recuperación.