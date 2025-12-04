Secciones
SociedadActualidad

Operaron a La Mona Jiménez en un delicado momento: ¿qué dice el parte médico?

El popular músico permanece en reposo absoluto. Ahora debe seguir al pie de la letra todas las indicaciones médicas.

Operaron a La Mona Jiménez en un delicado momento: ¿qué dice el parte médico? Foto de revita Noticias
Hace 2 Hs

El músico Carlos "La Mona" Jiménez se sometió a una operación de hernia este miércoles, la cual resultó exitosa. La intervención quirúrgica se encontraba programada con anterioridad y, según los reportes compartidos en Telenoche, el cantante se recupera de manera favorable tras el procedimiento.

¿Todos aman la cumbia?: Argentina se adueña del Top 10 de videos de YouTube 2025

¿Todos aman la cumbia?: Argentina se adueña del Top 10 de videos de YouTube 2025

Actualmente, Jiménez permanece en reposo absoluto. Ahora, el artista debe seguir al pie de la letra todas las indicaciones médicas. El cumplimiento riguroso de estas pautas asegura su correcta evolución y su pronto restablecimiento.

Cuál era el antecedente médico de La Mona Jiménez

La complicación que produjo esta reciente cirugía comenzó después de una intervención quirúrgica anterior del artista, realizada en 2023. En aquel procedimiento médico, a Jiménez le extirparon el bazo. Este evento anterior es el que sienta las bases de la reciente necesidad de operación.

Expertos consultados sobre la situación de la leyenda del cuarteto señalan que este tipo de hernias, que aparecen después de una operación, se considera una complicación habitual. El riesgo de estas hernias postoperatorias aumenta tras cirugías como la extracción del bazo.

El último show de La Mona antes de la operación

A pesar de su reciente cirugía, el cantante cordobés demostró su completa vigencia en el escenario justo el fin de semana anterior. El artista brindó un show multitudinario donde se lució ante su público. El espectáculo se realizó en el Estadio Único de La Plata, un lugar que vio a "La Mona" poner a bailar a una audiencia masiva, y además contó con la participación de invitados especiales.

Entre los artistas que acompañaron a La Mona en La Plata se destacaron figuras como el Mono de Kapanga y el exfutbolista Carlitos Tévez. Mientras el ídolo ahora cumple el reposo médico indicado para cuidar su salud, los seguidores del cantante esperan con ansias su pronta y completa recuperación.

Temas Carlos "La Mona" Jiménez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo es la lujosa mansión de Tini Stoessel?: combina privacidad y minimalismo

¿Cómo es la lujosa mansión de Tini Stoessel?: combina privacidad y minimalismo

El misterio detrás del quiebre familiar de Chechu Bonelli: Me invitaron a retirarme:

El misterio detrás del quiebre familiar de Chechu Bonelli: "Me invitaron a retirarme":

Cuál es el motivo por el que pueden multar con más de $3 millones

Cuál es el motivo por el que pueden multar con más de $3 millones

Lo más popular
Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
1

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana
3

Protestan los trabajadores de apps de transporte que rechazan las nuevas exigencias en la capital tucumana

¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?
4

¿Germán Alfaro al gabinete de Osvaldo Jaldo?

Héctor Viñuales, presidente de la FET: El comercio llega muy golpeado al cierre de año”
5

Héctor Viñuales, presidente de la FET: "El comercio llega muy golpeado al cierre de año”

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados
6

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

Más Noticias
Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Empleadas domésticas deberán recibir un bono en diciembre: ¿de cuánto es?

Empleadas domésticas deberán recibir un bono en diciembre: ¿de cuánto es?

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Cuáles son las mejores formas de comenzar una conversación, según la Inteligencia Artificial

Cuáles son las mejores formas de comenzar una conversación, según la Inteligencia Artificial

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Comentarios