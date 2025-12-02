¿Todos aman la cumbia?: Argentina se adueña del Top 10 de videos de YouTube 2025

Los argentinos ocuparon un lugar estelar en los rankings. En el ranking de los videos musicales más vistos de la plataforma, ocupan 8 de los 10 puestos de la lista argentina. En la lista se mezclan géneros musicales y generaciones variadas. Además, cuentan con la particularidad de que todas las canciones que forman parte del podio son colaboraciones entre varios artistas, excepto la que ocupa el primer lugar.