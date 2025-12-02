Secciones
¿Todos aman la cumbia?: Argentina se adueña del Top 10 de videos de YouTube 2025

Durante 2025, la cumbia, el reggaetón y el RKT dominaron la escena musical de la plataforma, mientras que América Latina arrasó en el top ten de creadores.

Hace 2 Hs

Un día antes del lanzamiento oficial del esperado Recap de YouTube, la plataforma publicó los videos musicales y los creadores más vistos del país durante este año. Durante 2025, la cumbia, el reggaetón y el RKT dominaron la escena musical de la plataforma, mientras que América Latina arrasó en el top ten de creadores.

Los argentinos ocuparon un lugar estelar en los rankings. En el ranking de los videos musicales más vistos de la plataforma, ocupan 8 de los 10 puestos de la lista argentina. En la lista se mezclan géneros musicales y generaciones variadas. Además, cuentan con la particularidad de que todas las canciones que forman parte del podio son colaboraciones entre varios artistas, excepto la que ocupa el primer lugar.

¿Qué advierten los 10 videos musicales más vistos del 2025 sobre las tendencias?

El resurgimiento de la cumbia gana tracción, impulsado principalmente por la Generación Z. Este género musical experimenta un profundo renacimiento en Hispanoamérica, con Argentina al frente. Una nueva camada de artistas moderniza la cumbia al fusionarla con ritmos urbanos como el trap y el reggaeton. Agrupaciones como Ke Personajes (+2.7 millones de suscriptores) y La T y la M (+1.03 millones de suscriptores) generan una gran respuesta mediante presentaciones íntimas grabadas en escenarios locales.

Esta estética conecta profundamente con las audiencias nativas digitales, transformándolos en estrellas en el ámbito virtual. Incluso artistas pop y urbanos de gran alcance como María Becerra (+6.02 millones de suscriptores) y Luck Ra (+2.08 millones de suscriptores) lanzan temas de cumbia que conservan una identidad de barrio, convirtiéndose en un fenómeno cultural clave para la juventud argentina.

Cuáles son los 10 videos musicales más vistos de Youtube en el 2025

Top videos musicales:

-Cazzu - Con Otra (Video Oficial)

-Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky En Los Controles - Tu jardín con enanitos (Official Video)

-Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD - Si No Es Muy Tarde

-Estaba aquí pensando - La Repandilla x Aneley (Video Oficial)

-Maria Becerra, Paulo Londra x XROSS - RAMEN PARA DOS (Official Video) | SHANINA: PARTE I

-W Sound 05 "LA PLENA" - Beéle, Westcol, Ovy On The Drums

-Q' Lokura x Los Herrera - CARITA TRISTE (Video Oficial)

-Emilia, TINI, Nicki Nicole - blackout (Official Video)

-JERE KLEIN X KATTEYES - TODO K VER (VIDEO OFICIAL)

-Emilia, Luísa Sonza - bunda (Official Video)

