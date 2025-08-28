Secciones
Carlos "La Mona" Jiménez en Tucumán: “Quiero morirme en el escenario”

El artista llegó a la provincia para dar un show en Lules, muy esperado por sus fanáticos. En entrevista con LA GACETA, contó que esperan la llegada de más de 12 colectivos de seguidores de todo el país.

EL MANDAMÁS. Carlos La Mona Jiménez haciendo la seña de la letra T de Tucumán. EL MANDAMÁS. Carlos "La Mona" Jiménez haciendo la seña de la letra "T" de Tucumán. FOTO DE LA GACETA / BELÉN CASTELLANO
Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

El cuartetero más emblemático del país, Carlos “La Mona” Jiménez, volvió a Tucumán para celebrar sus 58 años de trayectoria musical. Con 74 años, 1.250 canciones grabadas, más de 90 discos editados e incontables giras por toda la Argentina, el ídolo cordobés se presentará este sábado en el Parque Cultural de Lules, en lo que la producción describe como la fiesta más esperada del año.

El show está previsto para las 23.40 y se extenderá por más de dos horas. El artista adelantó que espera un recibimiento caluroso, como en cada visita a la provincia, y que llegarán más de 12 colectivos de distintos puntos del país. “El público tucumano me recibe como si fuera un hermano de la casa. Tengo sangre tucumana porque mi papá era de Villa 9 de Julio y me mandaba a ver a mi tía en el barrio, así que conozco todo. Veníamos en el tren con mi hermano mayor”, recordó.

Carlos La Mona Jiménez en Tucumán: “Quiero morirme en el escenario” FOTO DE LA GACETA / BELÉN CASTELLANO

Un vínculo con Tucumán y con LA GACETA

En la entrevista, Jiménez evocó su historia personal con la provincia y sus primeros contactos con este diario. “Con LA GACETA siempre hice notas, siempre buena energía y buena vibra. Llegaba con algún tema nuevo o alguna novedad”, dijo, al traer a la memoria entrevistas concedidas hace cinco décadas.

El festejo de sus 58 años con la música ya comenzó en Catamarca y continuará después de Lules con presentaciones en Corrientes y San Luis. En octubre, La Mona subirá al escenario del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y cerrará este tramo de gira en el estadio Único de La Plata.

“Me sacan con las patas por delante del escenario”

Consultado sobre un eventual retiro de los escenarios, el cuartetero fue categórico. “¿Retirarme? Jamás. Me sacan con las patas por delante del escenario. Quiero morirme en el escenario. Es el lugar donde tiene que terminar un artista con mi trayectoria y es como si fuera la cama de mi casa”, dijo.

Lejos de definirse como una leyenda del género, se describió con humildad: “Soy un cantante popular que aguantó muchos años de carrera, no me siento ni un ícono ni la leyenda del cuarteto”.

Carlos La Mona Jiménez en Tucumán: “Quiero morirme en el escenario” FOTO DE LA GACETA / BELÉN CASTELLANO

Si bien manifestó que estaría dispuesto a colaborar con artistas emergentes, explicó que el tiempo es un factor que le impide concretarlo. "Me alegra que hayan tantos pibes nuevos que la están rompiendo con la música", expresó. y antes de despedirse, dejó un mensaje a sus seguidores tucumanos. "Les mando un beso a todos, de corazón a corazón”, concluyó.

