Carlos "La Mona" Jiménez en Tucumán: “Quiero morirme en el escenario”

El show está previsto para las 23.40 y se extenderá por más de dos horas. El artista adelantó que espera un recibimiento caluroso, como en cada visita a la provincia, y que llegarán más de 12 colectivos de distintos puntos del país. “El público tucumano me recibe como si fuera un hermano de la casa. Tengo sangre tucumana porque mi papá era de Villa 9 de Julio y me mandaba a ver a mi tía en el barrio, así que conozco todo. Veníamos en el tren con mi hermano mayor”, recordó.