La aterradora profecía de Baba Vanga para el año 2026 alarma al mundo

Aunque desde hace décadas se especula sobre la presencia de otros seres en el espacio, la ciencia sostiene que nunca hubo contacto con los habitantes terrestres. No obstante, la reciente llegada del cometa interestelar 3I/ATLAS reavivó la discusión pública sobre lo que existe más allá de nuestra galaxia, motivo por el cual esta profecía de Baba Vanga tuvo fuerte repercusión entre los usuarios.