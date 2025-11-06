Secciones
SociedadActualidad

La inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025 y alarma al mundo

En la obra del astrólogo y médico francés, se detallan una serie de eventos naturales y sociales que impactarían antes de que finalice este año.

La inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025 La inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025
Hace 13 Min

Una nueva interpretación de las profecías de Nostradamus volvió a encender la alarma entre los seguidores del astrólogo francés y los entusiastas de las predicciones históricas. Según expertos en sus escritos, uno de los vaticinios contenidos en Las Centurias podría cumplirse hacia fines de 2025, y estaría relacionado con un evento de alcance global que alteraría el equilibrio político y climático del planeta.

En las últimas semanas, salió a la luz una advertencia que el adivino hizo sobre el 2025. En ella, al igual que en las anteriores, no fue claro, sino que recurrió a la generalidad y apeló a la libre interpretación de los lectores, aunque sus palabras no pinten del todo buenas.

Guerra en Ucrania: quiénes eran los tres soldados argentinos que murieron tras un ataque de Rusia

Guerra en Ucrania: quiénes eran los tres soldados argentinos que murieron tras un ataque de Rusia

“Cuando Marte gobierne su camino entre las estrellas, la sangre humana salpicará el santuario”, fue lo primero que redactó en favor de este año. Aludir al planeta rojo podría asociarse al Dios romano de la guerra y esto sería un indicio del comienzo de otro conflicto bélico.

Qué dice la inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025

Las interpretaciones de las profecías de Nostradamus sugieren un panorama de muerte y destrucción, como lo indica la referencia a rociar sangre humana en el santuario. El epicentro de esta "aparente batalla" podría ser Roma, específicamente donde se encuentran los restos del Templo de Marte Vengador, o bien Europa en su conjunto.

La frase "Tres fuegos se elevan desde el lado oriental, mientras el oeste pierde su luz en silencio" refuerza esta visión. La mención de los incendios se interpreta como los puntos donde se desencadenarían las guerras en el este, mientras que el "oeste" de Europa quedaría sin esplendor ni fuerzas. 

Los historiadores vinculan esta parte de la cuarteta directamente con la invasión de Rusia a Ucrania iniciada en 2022 y aún activa. Se ha considerado la posibilidad de que el gobierno de Vladimir Putin extienda el conflicto a otras naciones exsoviéticas, un temor acentuado cuando drones del ejército ruso sobrevolaron ilegalmente el espacio aéreo de Polonia, Dinamarca y Noruega a mitad de este año.

Además de los conflictos terrestres, otra visión de Nostradamus habla de una "bola de fuego" de origen exterior impactando la Tierra. Sin embargo, la tecnología actual ha estudiado los cometas en curso que se acercarán a nuestro planeta, confirmando que ninguno de ellos representa un peligro.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
6

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Más Noticias
Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Comentarios