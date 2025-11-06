La inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025 y alarma al mundo

Una nueva interpretación de las profecías de Nostradamus volvió a encender la alarma entre los seguidores del astrólogo francés y los entusiastas de las predicciones históricas. Según expertos en sus escritos, uno de los vaticinios contenidos en Las Centurias podría cumplirse hacia fines de 2025, y estaría relacionado con un evento de alcance global que alteraría el equilibrio político y climático del planeta.