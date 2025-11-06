La inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025 y alarma al mundo

Una nueva interpretación de las profecías de Nostradamus volvió a encender la alarma entre los seguidores del astrólogo francés y los entusiastas de las predicciones históricas. Según expertos en sus escritos, uno de los vaticinios contenidos en Las Centurias podría cumplirse hacia fines de 2025, y estaría relacionado con un evento de alcance global que alteraría el equilibrio político y climático del planeta.
En las últimas semanas, salió a la luz una advertencia que el adivino hizo sobre el 2025. En ella, al igual que en las anteriores, no fue claro, sino que recurrió a la generalidad y apeló a la libre interpretación de los lectores, aunque sus palabras no pinten del todo buenas.
“Cuando Marte gobierne su camino entre las estrellas, la sangre humana salpicará el santuario”, fue lo primero que redactó en favor de este año. Aludir al planeta rojo podría asociarse al Dios romano de la guerra y esto sería un indicio del comienzo de otro conflicto bélico.
Qué dice la inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025
Las interpretaciones de las profecías de Nostradamus sugieren un panorama de muerte y destrucción, como lo indica la referencia a rociar sangre humana en el santuario. El epicentro de esta "aparente batalla" podría ser Roma, específicamente donde se encuentran los restos del Templo de Marte Vengador, o bien Europa en su conjunto.
La frase "Tres fuegos se elevan desde el lado oriental, mientras el oeste pierde su luz en silencio" refuerza esta visión. La mención de los incendios se interpreta como los puntos donde se desencadenarían las guerras en el este, mientras que el "oeste" de Europa quedaría sin esplendor ni fuerzas.
Los historiadores vinculan esta parte de la cuarteta directamente con la invasión de Rusia a Ucrania iniciada en 2022 y aún activa. Se ha considerado la posibilidad de que el gobierno de Vladimir Putin extienda el conflicto a otras naciones exsoviéticas, un temor acentuado cuando drones del ejército ruso sobrevolaron ilegalmente el espacio aéreo de Polonia, Dinamarca y Noruega a mitad de este año.
Además de los conflictos terrestres, otra visión de Nostradamus habla de una "bola de fuego" de origen exterior impactando la Tierra. Sin embargo, la tecnología actual ha estudiado los cometas en curso que se acercarán a nuestro planeta, confirmando que ninguno de ellos representa un peligro.