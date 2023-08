Araceli González contó que fue abusada cuando tenía cinco años

Araceli reflexiona y cuenta que, con el tiempo logró correr el foco de ese episodio: “Ya no lo pongo sobre mi victimización. Yo era muy chica para saber lo que me hacían. Hoy veo a esa lacra como un pobre tipo. Y refocalizar, que es un trabajo sumamente arduo, también te ayuda a auxiliar a un hijo, a decirles: ´A mí también me pasó´. Y no transformó mi vida sexual. Ni mi vida afectiva. Ni mi ser mamá. Todo eso no logró arruinarme”, afirma. “Y pensar que yo crecí cuidando a mi hija de esas situaciones, y fue al revés. Le pasó a mi hijo en un segundo y medio. Impensado”, explica, sobre el episodio de abuso que sufrió su hijo menor, Tomás.