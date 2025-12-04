Empleadas domésticas deberán recibir un bono en diciembre: ¿de cuánto es?

Por qué las empleadas domésticas recibirán un bono en diciembre

El personal de casas particulares percibirá el pago de un monto extra del que deberán hacerse cargo sus empleadores. El beneficio aplicará únicamente para los trabajadores que estén registrados. Se trata de un bono en concepto no remunerativo que se acordó pagar durante tres meses. Por eso, en diciembre corresponde que se haga un depósito de $14.000, el segundo de los tres acordados.