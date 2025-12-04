Secciones
Empleadas domésticas deberán recibir un bono en diciembre: ¿de cuánto es?

Las próximas paritarias para el rubro de las empleadas domésticas deberían convocarse para fines de enero o principios de febrero.

El cálculo del aguinaldo de empleadas domésticas se hará sin tener en cuenta el bono no remunerativo. El cálculo del aguinaldo de empleadas domésticas se hará sin tener en cuenta el bono no remunerativo. Foto: EFE
Hace 2 Hs

El último acuerdo de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) pautó un aumento para los meses de noviembre y diciembre para empleados del rubro. Entre ellos, las niñeras, los cuidadores de adultos mayores, caseros, cocineros y empleadas domésticas serán beneficiados. Además, sus empleadores deberán pagarles un bono junto al salario de este mes.

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

La primera semana de noviembre se llevó a cabo la última reunión por paritarias. Autoridades de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fueron convocadas por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para definir los nuevos aumentos de los trabajadores.

El aumento total de los salarios quedó pautado en 2.7% total que se dividió en dos entregas. La primera correspondió a una suma del 1.4% extra y se abonó con el salario de noviembre. El siguiente pago para completar el monto acordado será del 1.3% y se sumará a los haberes de diciembre.

Por qué las empleadas domésticas recibirán un bono en diciembre

El personal de casas particulares percibirá el pago de un monto extra del que deberán hacerse cargo sus empleadores. El beneficio aplicará únicamente para los trabajadores que estén registrados. Se trata de un bono en concepto no remunerativo que se acordó pagar durante tres meses. Por eso, en diciembre corresponde que se haga un depósito de $14.000, el segundo de los tres acordados.

Los salarios quedarían del siguiente modo para el mes de diciembre:

Supervisores

- Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes ($485.961,06 con bono)

- Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes ($539.691,97 con bono)

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

- Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes ($452.483,53 con bono)

- Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 por mes ($501.121,05 con bono)

Caseros

- $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

- Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes ($441807,54 con bono)

- Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 por mes ($490.759,57 con bono)

