Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en diciembre con el último aumento

Desde este mes, tanto las empleadas domésticas como los serenos, niñeras y cuidadores de adultos mayores deben recibir un aumento. Además, durante los próximos meses los empleadores deben pagar un monto extra no remunerativo. El incremento en los haberes mensuales se desglosó en dos partes para dar un total del 2.7%. La primera parte debe abonarse con el salario de noviembre –1.4% extra– y, la segunda, con el de diciembre –el 1.3% restante–.