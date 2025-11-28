Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en diciembre con el último aumento

Luego de meses sin actualizaciones en sus haberes, los organismos que nuclean a los trabajadores de casas particulares fueron a paritarias a principios de noviembre. Como resultado de las negociaciones, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y el Gobierno nacional acordaron establecer un aumento en los salarios, aplicable a noviembre y diciembre.
Desde este mes, tanto las empleadas domésticas como los serenos, niñeras y cuidadores de adultos mayores deben recibir un aumento. Además, durante los próximos meses los empleadores deben pagar un monto extra no remunerativo. El incremento en los haberes mensuales se desglosó en dos partes para dar un total del 2.7%. La primera parte debe abonarse con el salario de noviembre –1.4% extra– y, la segunda, con el de diciembre –el 1.3% restante–.
Bono para empleadas domésticas en diciembre
La escala salarial acordada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares quedó definida con nuevos montos, tanto para quienes cobran por jornada, como para quienes cobran una mensualidad. Además, en el acuerdo se pautó el pago de un bono de $14.000 en noviembre, diciembre y enero. Pero esta suma no será tenida en cuenta para calcular aguinaldos.
Los empleados que trabajen menos de 12 horas recibirán montos menores, pero también les corresponderá el pago del bono. En caso de prestar servicios entre 12 y 16 horas a la semana, el pago que deberán recibir será de $9.000 y, para quienes presten servicios por menos de 12 horas semanales, deberán cobrar $6.000.
Salarios de diciembre de trabajadores de casas particulares
Supervisor/a
- Con retiro: $471.956,01 mensuales y $3.783,33 por hora
- Sin retiro: $525.712,99 mensuales y $4.143,70 por hora
Personal para tareas específicas
- Con retiro: $438.475,56 mensuales y $3.582,79 por hora
- Sin retiro: $488.091,78 mensuales y $3.926,84 por hora
Caseros
- Sin retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora
Asistencia y cuidado de personas
- Con retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora
- Sin retiro: $476.755,68 mensuales y $3.784,32 por hora
Personal para tareas generales
- Con retiro: $384.713,01 mensuales y $3.135,99 por hora
- Sin retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora