Prestaciones Anses: cuándo inicia el pago a jubilados en diciembre

En diciembre los jubilados y pensionados de ANSES percibirán su mensualidad con un incremento. La última actualización de fórmula de Movilidad Jubilatoria previó un aumento de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional del INDEC. Para ello, se toma el indicador con dos meses de rezago, por lo que los prestatarios del organismo previsional recibirán un aumento acorde al IPC de octubre.