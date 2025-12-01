Secciones
EconomíaNoticias económicas

Prestaciones Anses: cuándo inicia el pago a jubilados en diciembre

Quienes tengan 30 años de aportes y la edad mínima cumplida, podrán empezar a tramitar su jubilación.

Anses pagará sus prestaciones entre el 9 y el 30 de diciembre. Anses pagará sus prestaciones entre el 9 y el 30 de diciembre.
Hace 29 Min

En diciembre los jubilados y pensionados de ANSES percibirán su mensualidad con un incremento. La última actualización de fórmula de Movilidad Jubilatoria previó un aumento de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional del INDEC. Para ello, se toma el indicador con dos meses de rezago, por lo que los prestatarios del organismo previsional recibirán un aumento acorde al IPC de octubre.

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

 La actualización para los haberes de los jubilados será de 2.34% en diciembre. Con este aumento, las jubilaciones mínimas quedarán en $340.879,59. Este monto servirá de base para calcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. También se otorgará el bono de $70.000 que el Gobierno nacional entrega desde el año pasado.

Cuándo empieza el pago de diciembre a los jubilados

ANSES confirmó que el pago del aguinaldo comenzará el 9 de diciembre, coincidiendo con la fecha de inicio de los primeros depósitos mensuales. Este es un punto clave en el calendario antes de las acreditaciones masivas. La liquidación se llevará a cabo siguiendo el orden habitual de pago, basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Jubilaciones mínimas de Anses

- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

- Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

- Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

- Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

- Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Cómo tramitar la jubilación en relación de dependencia

Los trabajadores en relación de dependencia que cumplan con los requisitos de edad jubilatoria –mujeres de 60 años y hombres de 65– y tengan 30 años de aportes o más, podrán tramitar su jubilación. Al momento de tramitarla, necesitarán su DNI original, el formulario “Solicitud de prestaciones previsionales” y consultar la Historia Laboral en Mi Anses.

Las mujeres podrán acceder al Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. En esa caso deberán presentar: partida de nacimiento de sus hijos o, en los casos que corresponda, Certificado de Discapacidad o sentencia de adopción. Deberás ingresar a mi Anses con tu CUIL y Clave de Seguridad Social y sacar un turno para una oficina de Anses.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Anses oficializó el aumento de diciembre y el haber mínimo rozará los $582.000 con bono y aguinaldo

Anses oficializó el aumento de diciembre y el haber mínimo rozará los $582.000 con bono y aguinaldo

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Asignaciones Universales: cuándo se pagan y de cuánto es el aumento de diciembre

Asignaciones Universales: cuándo se pagan y de cuánto es el aumento de diciembre

Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
2

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
3

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y su principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
4

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado
6

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Más Noticias
¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

Rosalía reveló que padece un trastorno neurológico y asesgura que no quiere medicarse

Rosalía reveló que padece un trastorno neurológico y asesgura que no quiere medicarse

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Guía completa: todos los sectores laborales que recibirán un incremento en diciembre más el aguinaldo

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Último feriado de diciembre: ¿habrá fin de semana largo?

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

Horóscopo chino: los signos que tendrán el mejor cierre de año

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Alerta naranja y amarilla: 11 provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Comentarios