Prestaciones Anses: cuándo inicia el pago a jubilados en diciembre

En diciembre los jubilados y pensionados de ANSES percibirán su mensualidad con un incremento. La última actualización de fórmula de Movilidad Jubilatoria previó un aumento de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional del INDEC. Para ello, se toma el indicador con dos meses de rezago, por lo que los prestatarios del organismo previsional recibirán un aumento acorde al IPC de octubre.
La actualización para los haberes de los jubilados será de 2.34% en diciembre. Con este aumento, las jubilaciones mínimas quedarán en $340.879,59. Este monto servirá de base para calcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. También se otorgará el bono de $70.000 que el Gobierno nacional entrega desde el año pasado.
Cuándo empieza el pago de diciembre a los jubilados
ANSES confirmó que el pago del aguinaldo comenzará el 9 de diciembre, coincidiendo con la fecha de inicio de los primeros depósitos mensuales. Este es un punto clave en el calendario antes de las acreditaciones masivas. La liquidación se llevará a cabo siguiendo el orden habitual de pago, basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.
Jubilaciones mínimas de Anses
- Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre
- Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
- Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre
- Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre
- Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre
- Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre
- Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre
Cómo tramitar la jubilación en relación de dependencia
Los trabajadores en relación de dependencia que cumplan con los requisitos de edad jubilatoria –mujeres de 60 años y hombres de 65– y tengan 30 años de aportes o más, podrán tramitar su jubilación. Al momento de tramitarla, necesitarán su DNI original, el formulario “Solicitud de prestaciones previsionales” y consultar la Historia Laboral en Mi Anses.
Las mujeres podrán acceder al Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. En esa caso deberán presentar: partida de nacimiento de sus hijos o, en los casos que corresponda, Certificado de Discapacidad o sentencia de adopción. Deberás ingresar a mi Anses con tu CUIL y Clave de Seguridad Social y sacar un turno para una oficina de Anses.