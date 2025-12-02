Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

La Serpiente de Madera invita a los signos a trabajar con astucia, atentos a los detalles y a la planificación a largo plazo. Acá es mejor ser precisos antes de llegar a la meta primero. Y habrá signos que cumplirán esa consigna a la perfección, de hecho serán cinco los animales del zoo zodiacal que se alinearán con este magnetismo hacia el dinero y las oportunidades que por mucho tiempo estuvieron esperando.