Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán por completo su suerte económica

El Dragón será uno de los signos afortunados de este cierre, con un cambio completo en su panorama financiero. La semana iniciará con la posibilidad de multiplicar sus ingresos en menos tiempo del esperado, por lo que será fundamental tomar las decisiones que a veces le dan miedo y apostar por proyectos grandes. Una propuesta laboral, negocio o acuerdo así como una reunión clave pueden abrir caminos de expansión profesional. No desperdicies las oportunidades que llegan sin aviso previo.