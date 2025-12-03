Inteligencia artificial en el aula: "Los docentes son las personas indicadas para guiar”

La problemática, entonces, podría señalarse como la sensación de trampa que hay detrás de la necesidad de enmascarar el trabajo que puede dar la inteligencia artificial. “Hay todo un efecto de trampa, porque no lo estamos evaluando de forma estructural”, considera Merlini, y manifiesta que, para resolverlo, los maestros juegan un rol fundamental. “Los docentes son las personas más indicadas para entender la IA y hacer los procesos de adopción y asimilación de manera gradual. Son las personas más indicadas para guiar, no para rechazar, sino para integrar haciendo trabajos distintos”. En este orden, Merlini indica que, ante todo, los docentes deben tener en claro qué es lo que quieren evaluar; pero descarta la eliminación de la inteligencia artificial de la escuela como una posible solución.