Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

En un contexto de cambios acelerados, transformación tecnológica y nuevas demandas del mercado laboral, elegir una carrera universitaria se volvió un desafío central para miles de jóvenes. Mientras algunos sectores se estancan, otros crecen a un ritmo que supera la capacidad de formación del sistema educativo, lo que genera oportunidades concretas de empleo y especialización para los próximos años.