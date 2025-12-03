Radiografía digital de la crisis en la AFA: arbitrajes bajo sospecha y un conflicto que escala hacia la política

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa su mayor crisis pública de los últimos años. Las sospechas de favoritismos arbitrales, la consagración de Rosario Central en un contexto de alta tensión y la figura cada vez más cuestionada de Claudio “Chiqui” Tapia detonaron una conversación digital sin precedentes que ya desbordó lo deportivo y penetró de lleno en la política y la vida institucional del país.