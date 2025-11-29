Renovación de bancas: los 23 senadores electos prestaron juramento

Los senadores electos para el período 2025-2031 realizaron el juramento correspondiente para ocupar sus bancas a partir del próximo 10 de diciembre. La ceremonia fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el recinto de la Cámara alta, donde también estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. Desde uno de los palcos, los funcionarios aplaudieron de pie a Patricia Bullrich, quien deja el Ministerio de Seguridad para incorporarse al Senado.
En el marco de la ceremonia, la llegada anticipada de Karina Milei y Adorni al Congreso generó atención debido a que no contaban con una invitación formal. Ambos se ubicaron en uno de los palcos para presenciar la sesión especial destinada al recambio legislativo. La relación institucional entre la Casa Rosada y Villarruel atraviesa tensiones desde hace meses y carece de diálogo fluido, lo que ha generado que la titular del Senado mantenga una dinámica independiente respecto del Ejecutivo.
La sesión especial comenzó poco después de las 11 y se extendió durante casi 50 minutos. El recinto estuvo colmado por familiares de los senadores electos, funcionarios nacionales y algunos gobernadores. De los 24 legisladores que fueron elegidos el 26 de octubre, juraron 23. La ausencia se debió a que la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, no contaba con los consensos necesarios para que su diploma fuera refrendado en la votación del cuerpo.
A las 11.26, el senador libertario Ezequiel Atauche (Jujuy) presentó formalmente una moción para que el pliego de Villaverde sea devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para un nuevo análisis. La propuesta obtuvo el acompañamiento mayoritario del recinto. En los minutos previos al comienzo de la sesión, Patricia Bullrich fue vista dialogando con Villaverde, cuya postulación generó controversias debido a una denuncia que tuvo en los Estados Unidos vinculada al narcotráfico y a su relación con Fred Machado. Tras aquella breve conversación, Villaverde abandonó el lugar.
Antes del juramento, el Senado aprobó la designación de un cargo clave dentro de la estructura administrativa. Alejandro Eduardo Fitzgerald fue nombrado como secretario administrativo de la Cámara alta. La propuesta fue presentada por Atauche, quien continúa como jefe del bloque oficialista, y recibió el respaldo inmediato de José Mayans, referente del interbloque Unión por la Patria. Más tarde, Patricia Bullrich, próxima presidenta del bloque de La Libertad Avanza, manifestó su acuerdo de manera explícita. Con más de tres décadas de experiencia en el Senado, Fitzgerald asumirá sus funciones a partir del 10 de diciembre, cubriendo la vacante de Emilio Viramonte Olmos, quien permaneció poco tiempo en el puesto.
Cruces con Villarruel
En el tramo final de la ceremonia, se produjo un intercambio tenso entre Villarruel y Bullrich. Al concluir el procedimiento protocolar, la transmisión oficial mostró el malestar de la senadora electa quien solicitaba la palabra. Durante ese momento, hubo también un cruce con José Mayans, senador por Formosa. Pese a los reclamos, la vicepresidenta decidió no habilitar el micrófono.
“Nosotros habíamos acordado ayer en la reunión con los presidentes de bloque que no iba a ver discursos ni ninguna intervención en la sesión de hoy. No puedo permitir el uso de la palabra porque la misma resultó de un acuerdo de todos los bloques”, explicó Villarruel. De acuerdo con fuentes parlamentarias, el enojo de Bullrich se debía a las restricciones y criterios establecidos para la designación de invitados a la ceremonia de jura.
Tras el acto de jura, la ex ministra de Seguridad de la Nación se refirió a la agenda legislativa prevista para los próximos meses. Indicó que “el 10 de diciembre empiezan las sesiones extraordinarias y desde la Cámara de Diputados vendrá el Presupuesto de la Nación, que esperamos votarlo”. En otras líneas, detalló: “También vendrá una ley Impositiva, y luego votaremos una comisión para el estudio del Código Penal”. En cuanto a los temas que tratará la Cámara alta, sostuvo: “Por el Senado va a entrar al Congreso la discusión de los periglaciares y la reforma laboral”.
El caso Villaverde
Aunque en La Libertad Avanza confiaban en obtener la aprobación para que Villaverde asumiera y que la impugnación impulsada por el peronismo no prosperara, el expediente de la legisladora regresará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La senadora electa enfrenta diversos señalamientos. Uno de ellos refiere a una supuesta detención ocurrida en Miami, en 2002, vinculada a la compra de un kilo de cocaína. Otra acusación menciona presuntos vínculos con el empresario investigado por supuesto narcotráfico, Federico “Fred” Machado. También se le atribuye cercanía con Claudio Ciccarelli, primo de Machado y señalado como supuesto testaferro de sus negocios.
Con su jura suspendida, el bloque de La Libertad Avanza quedará momentáneamente con 19 integrantes. El desenlace del caso será decisivo para la correlación de fuerzas dentro de la Cámara alta. Si finalmente se retira el pliego, la banca será ocupada por Enzo Fullone, segundo en la lista libertaria de Río Negro.
El nuevo Senado: La Libertad Avanza se fortalece, está más cerca de blindar vetos y de alcanzar quorum propio
Con los resultados del 26 de octubre, el oficialismo pasó de tener siete a 20 legisladores propios del total de 72 senadores. Tras imponerse en seis de las ocho provincias, los libertarios pasaron a estar muy cerca de blindar los vetos (25 necesarios) y a 17 de quorum propio, número que podrán alcanzar con ayuda de los “dialoguistas”.
Por su parte, el peronismo puso en juego 15 bancadas y solo pudo retener nueve. El interbloque, liderado por José Mayans, perdió seis integrantes para terminar con un total de 28.