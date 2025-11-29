Renovación de bancas: los 23 senadores electos prestaron juramento

Antes del juramento, el Senado aprobó la designación de un cargo clave dentro de la estructura administrativa. Alejandro Eduardo Fitzgerald fue nombrado como secretario administrativo de la Cámara alta. La propuesta fue presentada por Atauche, quien continúa como jefe del bloque oficialista, y recibió el respaldo inmediato de José Mayans, referente del interbloque Unión por la Patria. Más tarde, Patricia Bullrich, próxima presidenta del bloque de La Libertad Avanza, manifestó su acuerdo de manera explícita. Con más de tres décadas de experiencia en el Senado, Fitzgerald asumirá sus funciones a partir del 10 de diciembre, cubriendo la vacante de Emilio Viramonte Olmos, quien permaneció poco tiempo en el puesto.