Habilitaron el pago a las autoridades de mesa de las elecciones de la ciudad de Alberdi

La Secretaría de la Junta Electoral Provincial (JEP) anunció que, a partir de hoy, se liberó el pago para las Autoridades de Mesa y Delegados Electorales que cumplieron funciones en las elecciones celebradas en la ciudad de Alberdi el pasado 26 de octubre de 2025.
Según informó el organismo, los beneficiarios ya pueden retirar el dinero acreditado en sus cuentas utilizando exclusivamente la red de cajeros automáticos del Banco Macro S.A. distribuidos en toda la provincia de Tucumán. La operación no tendrá ningún costo administrativo para los titulares.
¿Cómo realizar la extracción?
El procedimiento varía según si la persona ya es cliente del banco o no:
1- Quienes ya tienen cuenta activa: podrán realizar la extracción de manera directa utilizando su **tarjeta de débito** habitual.
2- Quienes no poseen tarjeta: deberán utilizar la modalidad "Mandato de Extracción" a través de la App del Banco Macro.
Requisito importante: para habilitar esta opción, los beneficiarios deben presentarse previamente en cualquier sucursal de la entidad bancaria para registrar sus datos biométricos. Una vez cumplido este paso, podrán generar la orden de extracción desde el celular y retirar el efectivo sin tarjeta.
Canales de consulta
Ante cualquier duda o inconveniente con la acreditación de los fondos, la Junta Electoral Provincial puso a disposición las siguientes vías de comunicación:
Teléfono: 4525023
Correo electrónico: administrativa@electoraltucuman.gov.ar