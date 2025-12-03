Secciones
Política

Fuerza Republicana criticó la reforma propuesta por Jaldo y la calificó como "una estafa política"

Los legisladores Ricardo Bussi y Verón Guerra afirmaron que el Gobierno busca simular cambios sin modificar un esquema que, según sostienen, garantiza ventajas al oficialismo.

Hace 2 Hs

Los legisladores de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, criticaron con dureza la reforma política impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y afirmaron que el anuncio “es una estafa” y que solo busca “mover un par de sillas para que nada cambie”. 

Según señalaron en un comunicado, lo presentado por el Poder Ejecutivo (PE) no constituye una transformación real del sistema, sino “un maquillaje institucional” que mantiene intacto el esquema electoral vigente.

Para los dirigentes opositores, los tucumanos “no necesitan retoques ni ajustes menores”, sino reemplazar de raíz un modelo que consideran deteriorado y diseñado para garantizar la continuidad del poder político de turno. En ese sentido, acusaron al Gobierno de preservar el control del sistema y remarcaron que reducir algunos acoples “no modifica lo fundamental” mientras se sostenga un mecanismo de boletas partidarias que, según FR, promueve confusión, clientelismo y prácticas que distorsionan la voluntad popular.

"Mientras en el país se discuten mecanismos de transparencia, modernización electoral y modelos como la boleta única, en Tucumán se insiste con un sistema diseñado para asegurar ventajas al oficialismo, sin importar lo que elija la sociedad", señalaron Bussi y Verón Guerra.

Los legisladores plantearon que el esquema que propone el oficialismo se traducirá nuevamente en “más papeles en el cuarto oscuro, más confusión, más listas funcionales al poder y más movimiento de aparatos electorales”. Según FR, la única transformación capaz de producir un cambio profundo sería avanzar hacia la boleta única, la eliminación total de los acoples y una competencia individual sin estructuras diseñadas para la manipulación.

En su declaración, insistieron en que el sistema actual “sostiene al peronismo en Tucumán desde hace décadas” y que lo anunciado por el gobernador “no mejora, no moderniza ni transparenta nada”. Calificaron la medida como “un cambio superficial y vacío”, destinado únicamente a simular una transformación ante el desgaste del oficialismo.

Fuerza Republicana reiteró que continuará exigiendo boleta única, elecciones limpias, la eliminación del esquema de acoples y reglas claras e iguales para todos. “Mientras no se toque el sistema de privilegios que protege al oficialismo, nada va a cambiar en Tucumán”, concluyeron Bussi y Verón Guerra.

Temas TucumánEl PaísRicardo BussiOsvaldo JaldoFuerza RepublicanaGobierno provincialEduardo Verón GuerraArgentina
