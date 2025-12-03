Fuerza Republicana criticó la reforma propuesta por Jaldo y la calificó como "una estafa política"

Para los dirigentes opositores, los tucumanos “no necesitan retoques ni ajustes menores”, sino reemplazar de raíz un modelo que consideran deteriorado y diseñado para garantizar la continuidad del poder político de turno. En ese sentido, acusaron al Gobierno de preservar el control del sistema y remarcaron que reducir algunos acoples “no modifica lo fundamental” mientras se sostenga un mecanismo de boletas partidarias que, según FR, promueve confusión, clientelismo y prácticas que distorsionan la voluntad popular.