El truco secreto de Android para esconder aplicaciones y proteger tu información

Android incorporó en su sistema operativo una herramienta pensada para quienes necesitan una capa extra de seguridad: un espacio oculto dentro del teléfono en el que es posible guardar aplicaciones y archivos sensibles sin que aparezcan en la pantalla principal, en el historial de uso ni en las búsquedas del dispositivo. La función, conocida como espacio privado, ya forma parte del sistema y ofrece un entorno completamente separado del perfil principal.