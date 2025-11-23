Google alertó sobre los riesgos de usar redes WiFi públicas y reveló cómo evitar el robo de datos

Google emitió una nueva advertencia para los usuarios de dispositivos Android, en la que subraya los peligros de conectarse a redes WiFi públicas. Según la compañía tecnológica, muchos usuarios desconocen las amenazas que representan estas conexiones abiertas y, por ello, se exponen a riesgos que pueden comprometer seriamente su información personal.
En un reciente informe, la firma explicó cómo los ciberdelincuentes aprovechan la vulnerabilidad de estas redes ubicadas en aeropuertos, centros comerciales o cafeterías. A través de ellas, los atacantes pueden interceptar el tráfico de datos sin protección suficiente, lo que les permite acceder a información sensible como contraseñas e incluso datos bancarios transmitidos sin la encriptación adecuada.
La conclusión de Google es contundente: conectarse a una red WiFi pública puede derivar en consecuencias graves. La empresa advirtió que este tipo de estafas provoca pérdidas económicas importantes y un fuerte impacto emocional en las víctimas, muchas veces sorprendidas por no haber detectado el peligro. Por este motivo, recomienda priorizar la prevención y adoptar medidas concretas para proteger tanto los dispositivos como la información personal al navegar fuera del hogar.
Qué hacer para evitar el robo de datos en una red WiFi pública, según Google
Ante la pregunta sobre cómo proteger la información al conectarse a una red pública, Google detalló una serie de prácticas esenciales orientadas a reducir la exposición a ciberdelincuentes y mejorar la seguridad digital del usuario.
1. Utilizar una VPN confiable
La compañía remarcó que una Red Privada Virtual de calidad -preferentemente de pago y provista por una empresa reconocida- encripta todo el tráfico entre el dispositivo y el servidor. Esto crea un canal seguro que vuelve ilegible la información, incluso cuando se navega desde una red abierta.
2. Evitar transacciones sensibles
Google aconseja no realizar operaciones bancarias, compras online ni acceder a plataformas que contienen información confidencial mientras se utiliza una red pública. Si la operación es urgente, es mucho más seguro recurrir a los datos móviles del dispositivo.
3. Verificar protocolos de seguridad
Es fundamental comprobar que los sitios web visitados comiencen con https:// y que el navegador exhiba el icono de un candado cerrado. Estos elementos indican la presencia de cifrado básico, lo que disminuye el riesgo de que terceros intercepten los datos transmitidos.
4. Desactivar conexiones automáticas y funciones de compartición
La compañía sugiere deshabilitar la conexión automática a redes desconocidas, así como cualquier función de compartición de archivos o impresoras. Estas herramientas, útiles en entornos privados, pueden facilitar la intrusión de otros usuarios cuando se trata de redes abiertas.
5. Mantener el dispositivo actualizado
Finalmente, Google destaca la importancia de mantener el sistema operativo Android y las aplicaciones en sus versiones más recientes, ya que las actualizaciones incorporan parches de seguridad que corrigen fallas explotadas por atacantes. También recomienda contar con un antivirus confiable, que agrega una capa adicional de protección frente a amenazas y comportamientos sospechosos.