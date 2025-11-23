Google alertó sobre los riesgos de usar redes WiFi públicas y reveló cómo evitar el robo de datos

La conclusión de Google es contundente: conectarse a una red WiFi pública puede derivar en consecuencias graves. La empresa advirtió que este tipo de estafas provoca pérdidas económicas importantes y un fuerte impacto emocional en las víctimas, muchas veces sorprendidas por no haber detectado el peligro. Por este motivo, recomienda priorizar la prevención y adoptar medidas concretas para proteger tanto los dispositivos como la información personal al navegar fuera del hogar.