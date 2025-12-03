Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos

El cierre de año viene acompañado por la nostalgia, la evaluación final del tiempo. Una gran ayuda es pensar en la música que estuvo presente mientras todo sucedía. El Spotify Wrapped acaba de lanzarse de manera mundial, para que todos tengan su recuento en datos de sus canciones y artistas más escuchados.
Este agregado de la app también muestra cuánto tiempo pasaron los usuarios escuchando música, podcasts y contenido variado. Desde este 3 de diciembre se puede ver, no solo para quienes escuchan, sino también para los artistas que depositan su música en la plataforma."
Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025
1. Acceso a la Herramienta
Los usuarios pueden encontrar el resumen anual directamente en la aplicación móvil de Spotify. Es fundamental descargar la aplicación si aún no la posee, o asegurarse de contar con la versión más reciente instalada. Una vez dentro de la app, debe hacer clic en el banner que indica "Tu Wrapped 2025" para iniciar la experiencia.
2. Funcionamiento del Resumen
Spotify Wrapped muestra un panorama completo de los datos de escucha del año. La herramienta incluye las reproducciones que el usuario realizó sin conexión con las canciones previamente descargadas. Sin embargo, toda la música que se reproduce bajo la opción de "sesión privada" no se contabiliza para los gráficos de tops de canciones y artistas.
3. Estadísticas Detalladas Ofrecidas
Las estadísticas reflejan datos concretos sobre el comportamiento del usuario durante el año. El resumen muestra los géneros más reproducidos y la cantidad total de minutos dedicados a escuchar música. También detalla el top cinco de canciones, artistas y discos que más sonaron en el perfil.
4. Datos Adicionales y Curiosidades
Además de los tops tradicionales, Wrapped proporciona datos únicos, como la cantidad exacta de canciones que un usuario reprodujo y cuál fue la más escuchada. El informe también calcula la "edad sonora" según el tipo de música escuchada y exhibe los podcasts a los cuales se dedicó más tiempo durante el año.