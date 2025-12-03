Secciones
CulturaMúsica

Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos

El Spotify Wrapped acaba de lanzarse de manera mundial, para que todos tengan su recuento en datos de sus canciones y artistas más escuchados.

Guía rápida para ver tu Spotify Wrapped 2025 y desbloquear todos los datos Spotify
Hace 2 Hs

El cierre de año viene acompañado por la nostalgia, la evaluación final del tiempo. Una gran ayuda es pensar en la música que estuvo presente mientras todo sucedía. El Spotify Wrapped acaba de lanzarse de manera mundial, para que todos tengan su recuento en datos de sus canciones y artistas más escuchados.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

Este agregado de la app también muestra cuánto tiempo pasaron los usuarios escuchando música, podcasts y contenido variado. Desde este 3 de diciembre se puede ver, no solo para quienes escuchan, sino también para los artistas que depositan su música en la plataforma."

Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025

1. Acceso a la Herramienta

Los usuarios pueden encontrar el resumen anual directamente en la aplicación móvil de Spotify. Es fundamental descargar la aplicación si aún no la posee, o asegurarse de contar con la versión más reciente instalada. Una vez dentro de la app, debe hacer clic en el banner que indica "Tu Wrapped 2025" para iniciar la experiencia.

2. Funcionamiento del Resumen

Spotify Wrapped muestra un panorama completo de los datos de escucha del año. La herramienta incluye las reproducciones que el usuario realizó sin conexión con las canciones previamente descargadas. Sin embargo, toda la música que se reproduce bajo la opción de "sesión privada" no se contabiliza para los gráficos de tops de canciones y artistas.

3. Estadísticas Detalladas Ofrecidas

Las estadísticas reflejan datos concretos sobre el comportamiento del usuario durante el año. El resumen muestra los géneros más reproducidos y la cantidad total de minutos dedicados a escuchar música. También detalla el top cinco de canciones, artistas y discos que más sonaron en el perfil.

4. Datos Adicionales y Curiosidades

Además de los tops tradicionales, Wrapped proporciona datos únicos, como la cantidad exacta de canciones que un usuario reprodujo y cuál fue la más escuchada. El informe también calcula la "edad sonora" según el tipo de música escuchada y exhibe los podcasts a los cuales se dedicó más tiempo durante el año.

Temas Spotify
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

David Byrne estrenó su Tiny Desk: cómo es el particular show del cantante de Talking Heads

David Byrne estrenó su Tiny Desk: cómo es el particular show del cantante de Talking Heads

No voy a dejar de hacerlo: Ángela Torres y una confesión insólita sobre su forma de saludar

"No voy a dejar de hacerlo": Ángela Torres y una confesión insólita sobre su forma de saludar

Martín Fierro de Cable: quiénes fueron los grandes ganadores de la noche

Martín Fierro de Cable: quiénes fueron los grandes ganadores de la noche

¿Todos aman la cumbia?: Argentina se adueña del Top 10 de videos de YouTube 2025

¿Todos aman la cumbia?: Argentina se adueña del Top 10 de videos de YouTube 2025

Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

La avanzada de los gauchos del norte
3

La avanzada de los gauchos del norte

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
4

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
5

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027
6

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

Más Noticias
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Comentarios