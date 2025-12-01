Secciones
¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año

Muchas personas pasan la mayor parte de su vida acompañadas por música, y el Spotify Wrapped anual es muy esperado por ellos.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped en 2025?: descubrí cuántas canciones escuchaste en el año
Hace 2 Hs

Diciembre inaugura el fin del año, etapa de cerrar ciclos, evaluar el tiempo que pasó, los momentos y crecimientos. Muchas personas pasan la mayor parte de su vida acompañadas por música, y el Spotify Wrapped anual es muy esperado por ellos.

Este agregado de la app muestra cuánto tiempo pasó la gente escuchando música, podcasts, cuáles fueron las canciones y artistas más escuchados. Wrapped no se limita a mostrar tus preferencias: también te indica cuál ha sido la canción que más has repetido, tu género favorito e incluso los podcasts que han logrado colarse en tu lista.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?

El lanzamiento del Spotify Wrapped 2025 estará disponible a partir del 3 de diciembre. Desde ese día, los oyentes podrán descubrir sus canciones, artistas y géneros más escuchados durante todo el año.

El Wrapped no solo muestra estadísticas personalizadas, también ofrece listas exclusivas y datos curiosos sobre los hábitos musicales de cada usuario. Entre las métricas populares se encuentran el número total de minutos reproducidos, el artista más escuchado y el género predominante. 

Este año, la plataforma promete sorpresas en la experiencia visual y nuevas categorías, adaptadas a las tendencias que marcaron 2025. El resumen seguirá accesible en la aplicación móvil y la versión web, permitiendo compartir los resultados en redes sociales.

¿Cómo ver el Spotify Wrapped 2025?

-Abre la aplicación de Spotify en tu dispositivo.

-En la pantalla principal, busca el banner con el mensaje: “(Tu nombre), tu Wrapped 2025 ya está disponible” y pulsa sobre él.

-A partir de ahí, se desplegarán varias historias consecutivas que mostrarán todos los detalles de tu actividad musical. Además, tendrás la opción de “compartir historia” para publicar tus resultados en redes sociales.

