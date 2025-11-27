Limitan las operaciones de los Fondos Comunes de Inversión: ¿cómo afecta a los usuarios?

El Gobierno oficializó una nueva regulación para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que operan como Money Market, al establecer un tope del 20% para la inversión en cauciones dentro de sus carteras. La medida, implementada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante la Resolución General N° 1092, comenzará a regir el 1° de diciembre de 2025.
La decisión responde a lineamientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que alertó sobre el creciente uso de las cauciones -préstamos de corto plazo en el mercado financiero- por parte de estos fondos.
En las semanas previas a las elecciones, las tasas de estas operaciones llegaron a niveles de tres dígitos debido a la escasez de pesos, un escenario que llevó al BCRA a pedir una intervención para reforzar la política monetaria.
Un nuevo límite para las carteras de los FCI
La resolución determina que los fondos podrán destinar hasta un 20% de su patrimonio neto a cauciones, tanto en la suscripción inicial como en las sucesivas. El objetivo es “reducir la volatilidad en las tasas de corto plazo y mejorar la efectividad de la transmisión de la política monetaria”, según destacó el informe diario de Aurum Valores.
Además, cada reglamento de gestión deberá incluir un apartado que detalle los riesgos asociados a estas inversiones, con advertencias diferenciadas para FCI “Clásicos” y “Dinámicos”. La intención de la CNV es evitar concentraciones de riesgo en instrumentos de financiación inmediata y preservar la liquidez del sistema.
La modificación podría afectar los rendimientos de los Money Market. Situaciones similares ya se observaron con la reciente baja de tasas del Banco Central, que redujo la rentabilidad de los plazos fijos y de las billeteras virtuales.
Las razones del ajuste
El BCRA notificó a la CNV sobre un aumento significativo de recursos volcados a operaciones de cauciones, lo que -según la autoridad monetaria- podría distorsionar el funcionamiento de su política monetaria. Esta advertencia quedó expresada en los considerandos de la resolución, donde la CNV fundamenta la intervención en sus atribuciones otorgadas por la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Fondos Comunes de Inversión, consignó Infobae.
La normativa, además, exige que los Money Market mantengan un “margen de liquidez” del 80% de las posiciones, administrado en cuentas del BCRA o en cuentas a la vista de entidades financieras. Ese margen debe estar plenamente disponible para atender rescates de cuotapartistas y, en caso de utilizarse parcialmente, los fondos no podrán invertir en instrumentos de mayor riesgo hasta recomponerlo.
A esto se suma que los activos de la cartera no podrán superar los 95 días de vencimiento desde su adquisición, y la vida promedio ponderada de la cartera no deberá exceder los 35 días corridos. Estos parámetros deberán ser informados al público de manera visible en todos los canales de comercialización, junto con un extracto semanal de la cartera.
Asimismo, la CNV estableció que el aporte de un único cuotapartista no podrá superar el 20% del patrimonio neto del fondo al momento de la suscripción, salvo en el caso de fondos nuevos, donde la restricción se aplicará luego de los primeros 90 días de operación.
Cómo quedan los fondos Clásicos y Dinámicos
Dentro de las características específicas de cada tipo de fondo, la CNV definió que los FCI Clásicos podrán destinar hasta un 35% de la cartera a activos valuados a devengamiento, incluyendo inversiones en plazos fijos precancelables y títulos de deuda con vencimiento final no mayor a un año, bajo límites definidos.
Por su parte, los Money Market Dinámicos tendrán un tope del 30% en activos valuados a devengar, con una participación máxima del 20% en plazos fijos precancelables según condiciones particulares y hasta un 20% en títulos de deuda de corto plazo. Las cauciones, eje central de la resolución, continúan en ambos casos bajo el límite general del 20%.