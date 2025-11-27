Limitan las operaciones de los Fondos Comunes de Inversión: ¿cómo afecta a los usuarios?

Las razones del ajuste

El BCRA notificó a la CNV sobre un aumento significativo de recursos volcados a operaciones de cauciones, lo que -según la autoridad monetaria- podría distorsionar el funcionamiento de su política monetaria. Esta advertencia quedó expresada en los considerandos de la resolución, donde la CNV fundamenta la intervención en sus atribuciones otorgadas por la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Fondos Comunes de Inversión, consignó Infobae.