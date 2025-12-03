Secciones
Quién es Cristian Auguadra, el contador del entorno de los Caputo que se convirtió en el nuevo “Señor 5”

Hasta ayer jefe de Asuntos Internos, hoy reemplaza a Sergio Neiffert al frente de la SIDE. Su vínculo con Santiago Caputo, su antecedente con Macri y la trama de una salida conflictiva.

Cristian Auguadra, el sucesor. Cristian Auguadra, el sucesor.
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional oficializó hoy un golpe de timón en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): la salida de Sergio Neiffert y la designación de Cristian Auguadra como su sucesor. Se trata de un funcionario de perfil técnico y bajo, contador público de profesión, que hasta el momento dirigía la División de Asuntos Internos (DAI) y cuya principal credencial es ser un hombre de extrema confianza de la familia Caputo.

El nuevo “Señor 5” tiene un vínculo directo con Claudio Caputo -padre del asesor presidencial Santiago Caputo- y llegó a la estructura de inteligencia en noviembre de 2024 con el aval del "arquitecto" del gobierno libertario. Sin embargo, su recorrido en la órbita política no es nuevo: ya en 2005, Mauricio Macri lo había postulado para integrar el directorio del Banco Ciudad.

De controlar a dirigir

En su rol previo en la DAI, Auguadra tenía la misión de ser el "policía de los espías". Desde su cargo conducía auditorías sobre el desempeño de las agencias, supervisaba el uso de fondos reservados y garantizaba la aplicación de protocolos.

Según el Ejecutivo, su ascenso marcó el inicio de una “segunda etapa” en la SIDE. Si la fase de Neiffert fue para "ordenar y transparentar", la gestión de Auguadra buscará "profundizar la modernización técnica y operativa", consolidando un modelo de inteligencia más ágil.

La trastienda de la salida de Neiffert

Aunque el comunicado oficial aseguró que la gestión de Neiffert concluyó exitosamente tras aprobarse su informe en la Comisión Bicameral, la realidad política indicó un desgaste irreversible. 

Neiffert, quien también había llegado de la mano de Santiago Caputo (y traía un pasado como tesorero escolar en Malvinas Argentinas y socio de constructoras), perdió la confianza de su padrino político.

La relación se quebró por intentos de autonomía de Neiffert. La tensión escaló a un punto de no retorno tras un episodio digno de una novela de espionaje: el ex funcionario recibió en su domicilio una visita intempestiva de José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo y enviado del entorno de Caputo. 

La reunión derivó en una discusión a los gritos que terminó con Neiffert, en ropa interior, expulsando al emisario de su casa. Ese episodio, sumado a filtraciones de prensa, selló su suerte y aceleró el ascenso de Auguadra, quien garantiza una alineación total con la cúpula de asesores presidenciales.

Cambios en la SIDE: Neiffert será reemplazado por Auguadra

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
La avanzada de los gauchos del norte
Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Cambios en la SIDE: Neiffert será reemplazado por Auguadra

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

