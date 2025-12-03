Quién es Cristian Auguadra, el contador del entorno de los Caputo que se convirtió en el nuevo “Señor 5”

El Gobierno nacional oficializó hoy un golpe de timón en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): la salida de Sergio Neiffert y la designación de Cristian Auguadra como su sucesor. Se trata de un funcionario de perfil técnico y bajo, contador público de profesión, que hasta el momento dirigía la División de Asuntos Internos (DAI) y cuya principal credencial es ser un hombre de extrema confianza de la familia Caputo.