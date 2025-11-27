Horóscopo chino: los tres signos que tendrán dinero extra a fin de año, según Ludovica Squirru

Mientras varios signos cierran el año intentando equilibrar su economía, Dragón, Mono y Rata aparecen como los más beneficiados. La combinación de esfuerzo personal, visión estratégica y una fuerte sintonía energética los coloca en una posición privilegiada para terminar diciembre con estabilidad y, en muchos casos, con ingresos superiores a los previstos. Como síntesis, la astróloga remarca que la prosperidad depende menos del azar y más de estar listo cuando llegan las oportunidades.