El cierre del año siempre llega acompañado de balances, expectativas y proyecciones, y para muchos también es un momento ideal para revisar qué dicen las predicciones astrológicas. En ese marco, Ludovica Squirru señaló cuáles serán los tres signos del horóscopo chino que podrían recibir un ingreso inesperado antes de que termine el año.
Según sus interpretaciones, ciertas energías propias de esta etapa del calendario favorecerán a un grupo específico dentro del zodíaco oriental, que encontrará oportunidades económicas, mejores condiciones laborales o incluso la posibilidad de recuperar dinero pendiente. Para quienes creen en estas lecturas, las próximas semanas podrían traer un alivio financiero que llegará justo a tiempo para el cierre del ciclo.
Horóscopo chino: los tres signos que tendrán dinero extra a fin de año, según Ludovica Squirru
El Dragón recuperará dinamismo y claridad después de meses exigentes. Según Ludovica, este signo ingresa en un período clave en el que comienzan a destrabarse negocios, contratos y proyectos laborales que estaban detenidos. Incluso podrían llegar ascensos o reconocimientos económicos esperados desde hace tiempo. La indicación es animarse a asumir riesgos medidos y sacar provecho de cada oportunidad disponible.
El Mono, reconocido por su astucia dentro del horóscopo chino, recibe un impulso económico significativo hacia el final del año. Para Squirru, será uno de los más favorecidos por nuevos contactos, alianzas inesperadas y oportunidades que aparecerán de forma repentina. Emprendimientos personales y propuestas creativas pueden generar ingresos superiores, y es un momento propicio para inversiones bien pensadas. La clave está en confiar en la intuición e innovar con decisión.
La Rata también entra en una fase de expansión económica marcada. Diciembre trae sorpresas favorables, sobre todo para quienes mantuvieron un trabajo sostenido y silencioso durante los últimos meses. Squirru anticipa recuperación de deudas, acuerdos ventajosos y la llegada de dinero atrasado, junto con buenas noticias laborales. La recomendación es actuar con estrategia y no adelantar planes hasta que estén consolidados.
Mientras varios signos cierran el año intentando equilibrar su economía, Dragón, Mono y Rata aparecen como los más beneficiados. La combinación de esfuerzo personal, visión estratégica y una fuerte sintonía energética los coloca en una posición privilegiada para terminar diciembre con estabilidad y, en muchos casos, con ingresos superiores a los previstos. Como síntesis, la astróloga remarca que la prosperidad depende menos del azar y más de estar listo cuando llegan las oportunidades.