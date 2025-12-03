Bandas cambiarias: mismo techo, ¿con un nuevo piso?

Presión cambiaria

La fuerte suba en los precios de los activos financieros descomprimió la presión cambiaria, el dólar cotiza en $ 1.450 y pareciera que el nuevo piso de las bandas está en torno a los $ 1.400, donde tímidamente el Tesoro empieza a comprar dólares. La curva de futuros comprimió en la misma dirección con todos los contratos hasta febrero abajo de la banda superior. Lo hizo con una descompresión significativa en la tasa de pesos de las Lecap que vuelven a operar en niveles casi neutros contra la inflación, muy positivos en dólares. Hasta podría decirse que el esquema para estabilizar la demanda de pesos es “castigar una y otra vez a los que compran dólares”, apostando a que los argentinos se convenzan de que el activo de reserva es el peso y no el dólar, dejen de comprar dólares y mejor aún “saquen los del colchón”, y no construyendo un ancla alternativa a la cambiaria en un esquema donde buscan tasas negativas para reactivar el crédito.