Marina Dal Poggetto: ¿qué falta para reconstruir el triángulo económico?

“La caída en el nivel de actividad detrás del frenazo al crédito provocado por la sobrerreacción y volatilidad de las tasas de interés producto del apretón monetario en una economía que desde abril operaba con cepo parcial (y casi sin brecha cambiaria) no tuvo impacto en la elección”, puntualiza. Quizás el miedo a una crisis cambiaria detrás del resultado en la provincia de Buenos Aires (incluyendo el condicionamiento del presidente Donald Trump a que la ayuda sólo iba a dársela a su par argentino Javier Milei) frente a una oferta del peronismo por demás mediocre (y sin autocrítica) coordinó, en un contexto de alta polarización y baja participación, el voto a favor de La Libertad Avanza (LLA) que pintó el país de violeta, analiza la economista. El resultado se reflejó en un cambio significativo en la composición del Congreso. LLA se convirtió en la primera minoría en ambas cámaras. La mejora es significativa, pero para pasar leyes por el Congreso que apuntalen la productividad sistémica del país -condición necesaria para abrir la economía sin reventar la micro- va a necesitar negociar con los “árbitros”: 39 diputados y 21 senadores entre Provincias Unidas, oficialismos provinciales y otros aliados, advierte.