El pueblo argentino que estuvo aislado hasta 2008 se convirtió en una joya del turismo

La ausencia de conexión con el resto del territorio nacional generó un desfase en este pueblo con la modernidad. Recorrerlo es semejante a viajar en el tiempo.

Caspalá, el pueblo que estuvo aislado y que ahora todos quieren conocer. FOTO MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO DE JUJUY
Antes de 2008, llegar a Caspalá representaba una verdadera odisea. Los viajeros que deseaban descubrir los secretos de una de las localidades más recónditas de Argentina debían emprender una ardua travesía a lomo de caballo o desgastar sus suelas a través de senderos complicados. Actualmente, este pueblo es un tesoro de historia detenida, belleza autóctona y se ha adjudicado el galardón de "Mejor Villa Turística del Mundo".

Caspalá es una pequeña población de la provincia de Jujuy con apenas unos 350 residentes. Previo a 2008, las únicas formas de acceso eran mediante vehículos de tracción animal o una caminata interminable guiada por algún residente. De esta manera, esta pintoresca aldea jujeña, ubicada en las alturas del departamento de Valle Grande, conservó su esplendor natural y su rica tradición, al margen de cualquier progreso temporal.

Rodeado de imponentes formaciones montañosas y dividido por el río Caspalá, ofrece a sus visitantes un retiro genuino y tranquilo en medio de la naturaleza majestuosa que define a la zona.

Llegar a Caspalá es una experiencia inolvidable

Conocer Caspalá es una experiencia sin parecido. Para acceder a la aldea es necesario superar 115 km de caminos sinuosos que parten desde Humahuaca. Al arribar, el lugar cautiva con sus calles adoquinadas y sus construcciones resistentes al paso del tiempo, con muros de barro y techos de paja, preservadas gracias a su falta de contacto con el resto del país y del orbe.

El hospedaje en Caspalá es otra aventura. Allí no se encuentran hoteles o apartamentos con todas las comodidades. En este poblado, los alojamientos se dan en casas de familia, lo que facilita una interacción directa con las comunidades locales, según la información provista por la página oficial del Gobierno nacional.

La única vía de ingreso disponible es la Ruta Provincial 73, inaugurada hace 15 años y notable por sus curvas cerradas y pendientes pronunciadas. Otro evento que impulsó la conexión con Caspalá fue la distinción con el cuarto puesto entre las “Mejores Villas Turísticas del Mundo” otorgada por la Organización Mundial de Turismo (OMT), lo que generó un cambio muy positivo en la región.

Cuando premiaron a esta localidad lo hicieron “por los valores culturales y naturales que custodian sus habitantes y porque promueven los productos y modos de vida rurales y comunitarios”, de acuerdo con la OMT.


Con una fuerte apuesta turística y gastronómica, Tucumán lanza en Buenos Aires su Temporada de Verano 2026

