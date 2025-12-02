El pueblo argentino que estuvo aislado hasta 2008 se convirtió en una joya del turismo

Antes de 2008, llegar a Caspalá representaba una verdadera odisea. Los viajeros que deseaban descubrir los secretos de una de las localidades más recónditas de Argentina debían emprender una ardua travesía a lomo de caballo o desgastar sus suelas a través de senderos complicados. Actualmente, este pueblo es un tesoro de historia detenida, belleza autóctona y se ha adjudicado el galardón de "Mejor Villa Turística del Mundo".