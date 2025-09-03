Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

En los puestos números 10 y 9, quedaron dos destinos asiáticos: Batad, de Filipinas, y Shirakawa-go, de Japón, respectivamente. Les siguieron Kotor, de Montenegro; Bourtange, de Países Bajos y Oia, de Grecia. El 5° lugar fue para unas apartadas islas entre Groenlandia y Europa: Gásadalur, de las Islas Feroe. El 4° puesto fue para Giethoorn de Países Bajos, un pueblo atravesado por canales, y el 3° de Reine, Noruega, que destaca por sus amplios espejos de aguas frías.