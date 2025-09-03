Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Apenas a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy, un magnífico pueblo quedó seleccionado como uno de los más hermosos de todo el mundo. El ranking de los 50 elegidos fue elaborado por la agencia Unforgettable Travel Company y forman parte de la lista destinos maravillosos de países como Grecia, Suiza y Japón.
El pueblito del norte argentino fue recientemente descubierto por la agencia internacional. Pero para el turismo nacional, se trata de un destino por excelencia para cada carnaval. Purmamarca es ahora oficialmente uno de los pueblos más bellos, compitiendo con otros de la talla de aldeas escondidas en montañas nevadas y destinos que parecen detenidos en el tiempo con estructuras de piedra.
Además de haber quedado entre los 50 seleccionados, Purmamarca logró una buena puntuación porque se metió entre los de la primera mitad del ranking. Con un orgulloso lugar #24, la actividad turística ahora podrá seguir incrementando, quizás con un público de otros países.
Turismo internacional: los 50 pueblos más hermosos del mundo
Al listado solo ingresaron tres destinos latinoamericanos. Además de Purmamarca, quedaron seleccionados Izamal, ubicado en Yucatán, México, a pocos kilómetros de la costa; y Paraty, un pueblo con costas 250 kilómetros al sur de Río de Janeiro, Brasil.
En los puestos números 10 y 9, quedaron dos destinos asiáticos: Batad, de Filipinas, y Shirakawa-go, de Japón, respectivamente. Les siguieron Kotor, de Montenegro; Bourtange, de Países Bajos y Oia, de Grecia. El 5° lugar fue para unas apartadas islas entre Groenlandia y Europa: Gásadalur, de las Islas Feroe. El 4° puesto fue para Giethoorn de Países Bajos, un pueblo atravesado por canales, y el 3° de Reine, Noruega, que destaca por sus amplios espejos de aguas frías.
El puesto número 2 fue para Hallstatt, Austria, un pueblo igualmente bello por sus montañas vegetadas de fondo, sus espacios verdes y lagos a los márgenes de las construcciones del pueblo. El 1° lugar en el ranking lo ganó Bibury, un destino de cabañas con solo 620 habitantes atravesado por el río Coin que acompaña a la calle principal.