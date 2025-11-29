Secciones
Aerolíneas piden a Venezuela que revoque la suspensión de licencias

El gobierno de Maduro le quitó la concesión a seis aerolíneas que cancelaron vuelos tras una advertencia de Estados Unidos.

Hace 6 Hs

CARACAS, Venezuela.- La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó a Venezuela a “reconsiderar” la revocación de las concesiones a seis aerolíneas que cancelaron sus vuelos ante la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos.

La medida afectó a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, empresas que habían suspendido sus conexiones con Venezuela ante una alerta de Washington por la actividad militar en el sur del Caribe.

La asociación “urge a las autoridades venezolanas a reconsiderar la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en el país”, indicó en un comunicado publicado en su página web.

“Las aerolíneas han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado”, añadió la IATA.

Compromiso

De acuerdo con el organismo internacional, las compañías aéreas perjudicadas “reafirman su compromiso con el país” y su disposición a restablecer el servicio de manera segura “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

El gobierno venezolano acusó a las aerolíneas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales”, según un comunicado publicado el miércoles por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC).

