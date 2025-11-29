Trump redobla su presión contra Maduro y dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado totalmente”

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece con el correr de los días. Este sábado, Donald Trump redobló la presión contra Nicolás Maduro y advirtió que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”.
A través de su cuenta en la red social Truth, el presidente de Estados Unidos afirmó: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".
"¡Gracias por su atención!", finalizó su mensaje.
Una conversación y una fuerte advertencia
Durante el último fin de semana, Trump mantuvo una conversación telefónica con Maduro en la que lanzó una advertencia directa: Estados Unidos multiplicará las acciones militares si el mandatario venezolano no abandona el poder en el corto plazo.
En la comunicación también participó el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, una señal clara de que la administración republicana dejó atrás cualquier estrategia alternativa hacia el régimen venezolano. Entre esas vías descartadas figuran los contratos petroleros, que en otros espacios de poder de la Casa Blanca se evaluaban como posibles herramientas de negociación para habilitar una transición política.
Lejos de abrir un canal diplomático, Trump no ofreció mesas de diálogo ni una hoja de ruta que permitiera a Maduro ganar tiempo frente al cerco militar desplegado por el Pentágono. Por el contrario, el presidente estadounidense ratificó su decisión de avanzar contra los carteles de la droga protegidos por el Palacio de Miraflores.
Según trascendió, Trump fue explícito: junto con Maduro deberán abandonar Venezuela las principales figuras del régimen señaladas por su participación en negocios ilegales -drogas, armas, petróleo- y por sostener un aparato represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Entre ellos, mencionó a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, considerados pilares de la estructura chavista.