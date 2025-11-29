Trump redobla su presión contra Maduro y dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado totalmente”

En la comunicación también participó el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, una señal clara de que la administración republicana dejó atrás cualquier estrategia alternativa hacia el régimen venezolano. Entre esas vías descartadas figuran los contratos petroleros, que en otros espacios de poder de la Casa Blanca se evaluaban como posibles herramientas de negociación para habilitar una transición política.