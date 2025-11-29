Secciones
Mundo

Trump redobla su presión contra Maduro y dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado totalmente”

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounindense dirigió el mensaje “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”.

Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado totalmente”. Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado totalmente”.
Hace 8 Hs

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece con el correr de los días. Este sábado, Donald Trump redobló la presión contra Nicolás Maduro y advirtió que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

A través de su cuenta en la red social Truth, el presidente de Estados Unidos afirmó: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad". 

"¡Gracias por su atención!", finalizó su mensaje.

Trump redobla su presión contra Maduro y dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado totalmente” FOTO/CNN.

Una conversación y una fuerte advertencia

Durante el último fin de semana, Trump mantuvo una conversación telefónica con Maduro en la que lanzó una advertencia directa: Estados Unidos multiplicará las acciones militares si el mandatario venezolano no abandona el poder en el corto plazo.

En la comunicación también participó el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, una señal clara de que la administración republicana dejó atrás cualquier estrategia alternativa hacia el régimen venezolano. Entre esas vías descartadas figuran los contratos petroleros, que en otros espacios de poder de la Casa Blanca se evaluaban como posibles herramientas de negociación para habilitar una transición política.

Lejos de abrir un canal diplomático, Trump no ofreció mesas de diálogo ni una hoja de ruta que permitiera a Maduro ganar tiempo frente al cerco militar desplegado por el Pentágono. Por el contrario, el presidente estadounidense ratificó su decisión de avanzar contra los carteles de la droga protegidos por el Palacio de Miraflores.

Según trascendió, Trump fue explícito: junto con Maduro deberán abandonar Venezuela las principales figuras del régimen señaladas por su participación en negocios ilegales -drogas, armas, petróleo- y por sostener un aparato represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Entre ellos, mencionó a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, considerados pilares de la estructura chavista.

Temas Estados Unidos de AméricaHugo ChávezVenezuelaNicolás MaduroCasa BlancaJorge RodríguezDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”
1

Catalán, sobre la Legislatura: “Hay legisladores con entre 70 y 100 asesores”

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá
2

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia
3

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán
4

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas
5

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal
6

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Más Noticias
Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

Máxima tensión entre EEUU y Venezuela: Donald Trump habló con Nicolás Maduro y le hizo una fuerte advertencia

Vargas Aignasse cruzó a Lisandro Catalán: “Es un ñoqui de lujo que cobra $140 millones al año en YPF”

Vargas Aignasse cruzó a Lisandro Catalán: “Es un ñoqui de lujo que cobra $140 millones al año en YPF”

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Un tucumano desafió a un tifón y corrió hasta que sus pies cambiaron de tamaño en Taiwán

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Hugo Moyano reafirmó su poder hasta 2029 en el sindicato de camioneros; sacó a un hijo y puso a otro

Hugo Moyano reafirmó su poder hasta 2029 en el sindicato de camioneros; sacó a un hijo y puso a otro

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Denunciaron a unos 10 empleados de una estación de servicio de Famaillá

Procesan al ex titular de la SAT en una causa por contaminación de 2009

Procesan al ex titular de la SAT en una causa por contaminación de 2009

Comentarios