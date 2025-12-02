Aumentó el piso del “impuesto al lujo” y las marcas de autos podrán bajar sus precios

El impuesto al lujo es una carga que empezó a aplicarse hace más de 10 años en Argentina a la industria automotriz, con el objetivo de proteger la producción local de la competencia extranjera. A partir de este mes, el Gobierno nacional, mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aumentará los montos a partir de los cuales se debe abonar este impuesto.