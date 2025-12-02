Aumentó el piso del “impuesto al lujo” y las marcas de autos podrán bajar sus precios

El impuesto al lujo es una carga que empezó a aplicarse hace más de 10 años en Argentina a la industria automotriz, con el objetivo de proteger la producción local de la competencia extranjera. A partir de este mes, el Gobierno nacional, mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aumentará los montos a partir de los cuales se debe abonar este impuesto.
Esta modificación en el piso del impuesto implica que muchos modelos de autos podrán bajar su precio. Al aumentar el límite a partir del cual comenzaba a tributarse, algunas marcas quedarán eximidas de hacer este pago y, por lo tanto, podrán ofrecer sus vehículos al público argentino a un menor costo.
De cuánto es el nuevo piso para el impuesto al “lujo”
La medida adoptada recientemente tendrá validez durante el próximo trimestre, por lo que regirá desde este mes —desde el día 1— hasta el 28 de febrero de 2026. Luego, ARCA podrá realizar una reevaluación y modificar nuevamente el límite. Las unidades cuyo valor de fábrica sea de $74.314.009 pagarán una alícuota del 17,65%.
Al valor de salida de fábrica deberán sumarse, además, otros tributos correspondientes. El nuevo piso quedará aproximadamente en $102.600.000 y dejará a varios modelos fuera del alcance del impuesto interno. En algunas provincias, las concesionarias ya empezaron a anunciar bajas en los precios y una mayor accesibilidad para los compradores.
Con la última modificación hubo una disminución en los precios de algunas marcas, y se espera que en esta nueva actualización ocurra un caso similar. A principios de año, por ejemplo, marcas como BMW aplicaron una rebaja aproximada del 15% en sus valores de lista. El tributarista Sebastián Domínguez estimó que un auto cuyo valor superaba el límite previo podría reducir su costo total hasta en $16.300.000.