Secciones
SociedadActualidad

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Según el esquema propuesto por Klug, productores ganaderos deberían pagar en función de los kilos de dióxido de carbono.

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas Fotos: Solange Avena/ LatFem
Hace 3 Hs

La legisladora Lucía Lorena Klug, de Unión por la Patria, presentó un proyecto que llamó la atención del sector productivo. Aunque fue recientemente rechazada por el Gobierno Nacional, la propuesta promovía un impuesto a los gases de metano producido por las vacas.  

Dónde está el buque Spiridon II con las 2.900 vacas uruguayas varadas en el mar

Dónde está el buque Spiridon II con las 2.900 vacas uruguayas varadas en el mar

La legisladora terminará su mandato la próxima semana y probablemente esta sea una de sus últimas iniciativas. Según el esquema propuesto por Klug, productores ganaderos deberían pagar en función de los kilos de dióxido de carbono equivalente (CO2e) emitidos por sus animales, considerando la cantidad de cabezas de ganado.

¿Quién es Lucía Klug, la legisladora que propuso un impuesto para el gas metano que producen las vacas?

Klug hizo sus primeros pasos políticos en el movimiento Patria Grande, se define como “militante popular y feminista”, y estudió el profesorado de Historia en la Universidad Nacional de Luján (UNLU). En la misma universidad fue consejera superior en representación del estudiantado hasta que fue electa como diputada.

En la Cámara baja, donde representa a la segunda sección electoral por el distrito de Exaltación de la Cruz, ocupa el cargo de Secretaria en la Comisión de Juventud y el de vicepresidente en la de Asuntos Cooperativos y Vivienda. Además, participa como vocal en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos, Educación, Género y Diversidad, y Tierras y Organización territorial.

Sobre el proyecto del impuesto al gas metano de las vacas

“Créase la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba) en función de mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo su actividad económica, sobre la base del principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero. La creación de un fondo fiduciario, tal como se establece en esta ley, busca compensar el metano emitido por la ganadería con la reducción de este mismo gas se logra mediante una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, en concordancia con el Artículo 5°, punto 13 de la Ley N° 13.592 (GIRSU)”, establece en el primer artículo el proyecto de Klug.

Los fundamentos que explicó son "surge de la imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”. Al igual que desde el Gobierno, el sector agropecuario respondió de manera inmediata y muy crítica. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) calificó la medida como un “impuesto encubierto al trabajo rural”, advirtiendo que “cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo", según indica el medio Ámbito.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: estos signos podrían cambiar su fortuna en diciembre de 2025

Horóscopo chino: estos signos podrían cambiar su fortuna en diciembre de 2025

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Si tenés que cantar...: Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Comentarios