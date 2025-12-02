Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Las localidades afectadas

De acuerdo con la entidad climática, la porción oeste de Jujuy, donde se encuentran El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara experimentarán tormentas hasta el mediodía de mañana. Mientras que el norte de Salta, como General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria las descargas bruscas de electricidad atmosférica se quedarán solo hasta la madrugada.