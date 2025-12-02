Secciones
Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla

Dos provincias se verán afectadas por lluvias abundantes y frecuente actividad eléctrica.

Las tormentas sorprenderían a Salta y a Jujuy este miércoles. Las tormentas sorprenderían a Salta y a Jujuy este miércoles. Foto: EL 10 TV Salta
Hace 5 Hs

Luego de días de fenómenos climáticos intensos, el tiempo en la Argentina parece dar una tregua. Mientras algunas provincias experimentan lluvias y en otras las consecuencias de las tormentas del fin de semana se disipan, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que mañana recién volverán las alertas para el norte del país.

El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable

El SMN advirtió que este miércoles, los acontecimientos adversos volverán a instalarse en la región norte del país. Aunque este martes no habrá alertas para el territorio, Salta y Jujuy se encontrarán con tormentas de nivel amarillo en la madrugada y el mediodía de mañana.

Las localidades afectadas

De acuerdo con la entidad climática, la porción oeste de Jujuy, donde se encuentran El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara experimentarán tormentas hasta el mediodía de mañana. Mientras que el norte de Salta, como General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria las descargas bruscas de electricidad atmosférica se quedarán solo hasta la madrugada.

De acuerdo con el aviso nivel amarillo del SMN, estas áreas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", alertaron desde la entidad climática.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

El SMN proporcionó recomendaciones para proteger la integridad física y los bienes de la población afectada.

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Casi todo el país está en alerta por tormentas fuertes: ¿habrá descenso de temperatura?

Sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo en varias zonas para este viernes

Alerta naranja y amarilla: estas provincias están bajo riesgo por tormentas fuertes

1

2

3

4

5

6

