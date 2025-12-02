El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable

El frente lluvioso que se instaló en los últimos días sobre la provincia continuará provocando precipitaciones y mantendrá la temperatura por debajo de los 25 °C, de acuerdo con el pronóstico, que también advierte que, desde mañana, volvería el calor sofocante.
La jornada arrancó con el cielo completamente cubierto, algunas precipitaciones aisladas y una temperatura mínima de 20 °C. La humedad fue del 99%, los vientos leves del sector sudeste y una visibilidad de poco más de seis kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lloviznas serán persistentes hasta el mediodía y que la temperatura subirá levemente hasta los 22 °C. El cielo seguirá cubierto y la humedad se mantendrá por encima del 90%.
Durante la siesta y la tarde podrían registrarse algunas tormentas, mientras que la temperatura se elevaría a su máximo previsto de 24 °C. La humedad rondará el 90% y los vientos serán suaves del sector sudoeste.
Con la caída del sol el SMN anuncia nuevas tormentas aisladas. La temperatura retrocedería hasta los 22 °C mientras que la humedad y la nubosidad se mantendrán por arriba del 90%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El SMN pronostica para el miércoles una jornada inestable y calurosa, con lluvias y tormentas aisladas durante buena parte de la jornada. La temperatura mínima sería de 21 °C y la máxima llegaría a los 32 °C.
El jueves recién cesarían las precipitaciones mientras que la temperatura continuará en ascenso, con una máxima que alcanzaría los 34 °C. Esas condiciones climáticas se extenderían el viernes y el sábado, en jornadas que estarán marcadas por la nubosidad. Las máximas rozarían los 35 °C.