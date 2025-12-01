Alerta por un aumento de tos convulsa en Argentina: cuál es la provincia con más casos

La tos convulsa —o coqueluche— volvió a encender alarmas en Argentina. El aumento de casos, los seis bebés fallecidos a nivel nacional y un brote significativo en Tierra del Fuego reactivaron la preocupación por las bajas coberturas de vacunación y la circulación de discursos antivacunas. En ese contexto, una niña de dos años internada en terapia intensiva por un cuadro inicialmente atribuido a bronquiolitis expuso la gravedad de la enfermedad y la importancia del diagnóstico oportuno.