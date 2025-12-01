Alerta por un aumento de tos convulsa en Argentina: cuál es la provincia con más casos

La tos convulsa —o coqueluche— volvió a encender alarmas en Argentina. El aumento de casos, los seis bebés fallecidos a nivel nacional y un brote significativo en Tierra del Fuego reactivaron la preocupación por las bajas coberturas de vacunación y la circulación de discursos antivacunas. En ese contexto, una niña de dos años internada en terapia intensiva por un cuadro inicialmente atribuido a bronquiolitis expuso la gravedad de la enfermedad y la importancia del diagnóstico oportuno.
Un caso grave que encendió las alertas
La paciente ingresó al hospital de Ushuaia por bronquiolitis, pero su estado se deterioró en pocas horas. Llegó a presentar hiperleucocitosis, un aumento extremo de glóbulos blancos que hizo sospechar leucemia. La punción de médula ya estaba programada cuando un estudio filmarray detectó la presencia de Bordetella pertussis, la bacteria causante de la tos convulsa.
La niña, de dos años y no vacunada, recibió tratamiento antibiótico y logró recuperarse rápidamente.
Muertes por tos convulsa en Argentina
El brote nacional ya causó al menos seis muertes en bebés: cinco en la provincia de Buenos Aires y una en Santa Fe. La enfermedad se previene con vacunación y hacía tiempo no se registraban cuadros tan graves.
El Calendario Nacional establece la aplicación de la vacuna quíntuple o pentavalente a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 15-18 meses, 5 años y 11 años. La protección de recién nacidos depende de la vacunación de la embarazada con la triple bacteriana acelular.
Tierra del Fuego: la provincia con más casos por habitante
Con 128 contagios confirmados, Tierra del Fuego registró hasta la semana pasada la mayor cantidad de casos per cápita. Según el seguimiento epidemiológico, el brote más significativo no se originó en la niña internada, sino en un caso adulto, que luego se propagó a su entorno familiar, profesionales que lo atendieron y un ámbito escolar.
La infectóloga infantil Luciana Bellone, consultora del Ministerio de Salud provincial, destacó que las buenas coberturas de vacunación de Tierra del Fuego ayudaron a contener la situación. Sin embargo, el primer caso grave demostró cuánto puede afectar la enfermedad a un niño pequeño sin inmunización.
Fallas en la percepción del riesgo y el rol del sistema de salud
Según pudo reconstruirse, la familia de la niña no mantenía un discurso antivacunas, pero sí una falta de percepción del riesgo y cierta ambigüedad frente a la vacunación. La propia Bellone advierte que la falta de insistencia pediátrica también influye.
La tos convulsa puede generar hiperleucocitosis, e incluso cuadros que imitan enfermedades hematológicas. “En la gravedad de su cuadro respiratorio se pidió un panel respiratorio. No estuvo la sospecha específica: fue un hallazgo”, explicó la especialista.
El diagnóstico suele retrasarse por falta de sospecha clínica. Bellone detalla los signos: tos seca de más de 14 días, vómitos, episodios de ahogo y petequias faciales.
Cómo se actúa ante un caso confirmado
Detectado el caso, se inicia:
Antibiótico por cinco días para el paciente.
Profilaxis para todo el grupo familiar.
Acciones de bloqueo en contactos laborales y escolares que hayan compartido más de una hora en un espacio cerrado con la persona enferma.
Aislamiento domiciliario por cinco días para quienes no requieren internación.
Cobertura de vacunación en Tierra del Fuego: mejor que la media nacional, pero con caídas
El registro 2024 muestra:
Cobertura completa de las tres primeras dosis de quíntuple.
Buen nivel de vacunación en embarazadas.
Descenso en refuerzos: 88% en el primero y menos del 70% en el segundo.
A nivel nacional, ambos refuerzos se encuentran por debajo del 55%.
Bellone destaca otro dato: Tierra del Fuego es la única provincia del país que alcanzó la meta de vacunación contra el virus sincitial respiratorio, responsable de hospitalizaciones y muertes en lactantes.
“La punta del iceberg”: más casos desde el verano
Desde principios de año, el Hospital Garrahan observó un aumento sostenido de casos. “Lo que veíamos era la punta del iceberg”, señaló Guadalupe Pérez, jefa de clínica de epidemiología del hospital.
Además, hay desconocimiento social: muchas familias creen que la tos convulsa “ya no existe”. La falta de pesquisa en el sistema de salud hace que convivientes con síntomas prolongados pasen inadvertidos.
“La tos convulsa es inmunoprevenible. Que haya seis fallecidos por una enfermedad que se evita con vacunas es terrible”, lamentó Pérez.
Avance de discursos antivacunas en Tierra del Fuego
La provincia también enfrenta el avance de sectores antivacunas. Un ejemplo es la médica Viviana Lens, oriunda de Tierra del Fuego y participante del evento antivacunas convocado por la diputada del PRO Marilú Quiroz en el Congreso.
Lens, referente del Frente Patriota Federal en la provincia, mantiene posturas desacreditadas científicamente: cuestionó las vacunas contra COVID-19 y llegó a afirmar que el hisopado “puede producir daño e incluso la muerte”.
La convocatoria generó un repudio masivo de entidades de salud y un petitorio con más de tres mil firmas, aunque el evento sigue vigente.