Caputo volvió a negar que el dólar esté atrasado y atribuyó el récord exportador al éxito de la política económica

El otro motor fue el incremento en las exportaciones de combustibles y energía, impulsado por el avance sostenido de Vaca Muerta y el aumento de su capacidad de envío al exterior tras la puesta en marcha del gasoducto Perito Moreno. En este rubro, además, la sensibilidad al valor del dólar es menor, dado que los precios internacionales del gas y del petróleo ya se fijan directamente en esa moneda.