Caputo volvió a negar que el dólar esté atrasado y atribuyó el récord exportador al éxito de la política económica

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, volvió a rechazar que exista un proceso de apreciación cambiaria en la economía y defendió el actual esquema apoyándose en el récord reciente de exportaciones por cantidades.
En un mensaje publicado en la red social X, ironizó al señalar que se trata del “primer caso en el mundo” en el que un programa económico incrementa las exportaciones hasta niveles históricos, pese a un supuesto “tipo de cambio atrasado”.
En su posteo, el funcionario compartió un gráfico que muestra la evolución de las cantidades exportadas entre 2004 y septiembre de 2025. Allí se verifica el dato informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a comienzos de mes: septiembre registró la segunda mejor marca de toda la serie, solo superada por enero de 2008.
El pronunciamiento del ministro se suma a otras intervenciones en defensa del rumbo cambiario, un punto sobre el que diversos economistas han expresado reparos, al advertir que una apreciación del dólar podría afectar la acumulación de reservas, consignó el diario "Ámbito".
Qué hay detrás del dato de exportaciones
El indicador que destacó Caputo presenta particularidades que explican parte de su desempeño. Una de ellas es el fuerte aumento de las ventas externas en volúmenes de productos primarios, que crecieron 32,3% interanual. Ese salto coincidió con la ventana de retenciones cero para los granos, que generó exportaciones por unos U$S7.000 millones.
El otro motor fue el incremento en las exportaciones de combustibles y energía, impulsado por el avance sostenido de Vaca Muerta y el aumento de su capacidad de envío al exterior tras la puesta en marcha del gasoducto Perito Moreno. En este rubro, además, la sensibilidad al valor del dólar es menor, dado que los precios internacionales del gas y del petróleo ya se fijan directamente en esa moneda.
En el tercer trimestre de 2025, las cantidades exportadas de combustibles y energía crecieron 31,5%, mientras que los precios mostraron una caída de 10,6%.