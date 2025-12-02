Fatiga por azúcar: el motivo por el que sentís cansancio aún comiendo saludable

El cuerpo se manifiesta de muchas formas cuando algo no funciona correctamente. Las causas del cansancio pueden ser diversas, pero hay una que no suele tenerse en cuenta y, por lo tanto, es más difícil reconocer el origen del desgano. La fatiga por azúcar es la somnolencia o “bajón” de energía luego de consumir y se da cuando se produce un pico de glucosa y una posterior caída brusca.