Tos convulsa: alarma por el aumento de los contagios y la incidencia de la vacunación como prevención

La magnitud del problema quedó reflejada en el último Boletín Epidemiológico Nacional. Entre las semanas 1 y 47 de 2025 —hasta mediados de noviembre— se notificaron 5.110 casos sospechosos, y 688 fueron confirmados, lo que representa una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que va del año, siete niños menores de dos años fallecieron como consecuencia de la infección, un indicador que subraya la gravedad de la enfermedad en los lactantes más pequeños. Las cifras superan ampliamente los registros del mismo período de los últimos cuatro años y se ubican por encima de las reportadas en 2023, cuando Salta lideró el número de notificaciones.