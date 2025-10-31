Secciones
Alerta por brote de tos convusla: cuáles son los síntomas y los riesgos de la enfermedad

Buenos Aires registró cuatro muertes de niños lactantes en las últimas semanas.

Hace 1 Hs

La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado luego de que el Ministerio de Salud Bonaerense hiciera una alerta por el aumento de casos de tos convulsa o coqueluche. La entidad de salud infantil instó a los equipos de la sanidad a reforzar la vigilancia y contribuir activamente a mejorar las coberturas vacunales luego de que cuatro niños fallecieran en la provincia.

El último Boletín Epidemiológico –semana 42 de 2025– informó que los contagios en Argentina triplicaron los valores alcanzados en 2024 y que cuatro lactantes fallecieron a causa de la tos convulsa, también conocida como ferina. Hasta la semana 40 se habían confirmado 63 casos y 252 fueron clasificados como probables.

Las víctimas fatales tenían entre un mes y dos años: tres no habían recibido las vacunas correspondientes y el cuarto, un recién nacido, no tenía protección debido a que su madre no había recibido la vacuna de la semana 20 de gestación. Cumplir con el calendario de vacunación es fundamnetal para prevenir los casos más graves de tos ferina.

Síntomas de la tos convulsa

La tos ferina, tos convulsa o coqueluche se caracteriza por una tos intensa y persistente que puede durar varias semanas. Es altamente contagiosa y tiene distribución universal. Aunque afecta principalmente a niños pequeños, lactantes y personas con enfermedades crónicas, puede afectar a cualquier persona sin discriminar edad. En los casos más severos, puede causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte.

Inicialmente muestra síntomas leves en las vías respiratorias superiores y progresa hacia una tos con inspiración forzada y que suele estar seguida de vómitos. En los lactantes el curso de la enfermedad suele ser atípico y puede presentar apnea –detención momentánea de la respiración– y cianosis –coloración azulada de la piel–.

La fiebre suele estar ausente o ser mínima. En niños vacunados pueden darse cuadros de hasta 10 semanas de duración. Los hijos de madres no vacunadas también pueden ser mayormente perjudicados.

Gravedad de la tos convulsa

Según la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, es una enfermedad con morbimortalidad significativa, especialmente en el niño menor de un año. Ocupa el quinto lugar en las causas de muerte por enfermedad inmunoprevenible en menores de cinco años, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Las complicaciones más frecuentes en los niños son las mecánicas: vómitos, hemorragias subconjuntivales, neumotórax, producción o agravamiento de hernias. Secundariamente a la sobreinfección bacteriana (neumonía, unifocal o plurifocal, supuración pleural) también puede ocurrir sobre infección viral. Como consecuencia de la hipoxia cerebral relacionada con la asfixia pueden presentarse convulsiones y coma.

Las complicaciones en adolescentes y adultos son: síncope, incontinencia, fracturas costales, pérdida de peso y neumonía.

