Secciones
SociedadActualidad

Cuándo gasta más el aire acondicionado: los horarios que debés evitar

Pequeños cambios en la forma en que utilizamos estos dispositivos pueden ayudarnos a ahorrar dinero.

El aire acondicionado es el electrodoméstico que más consume energía El aire acondicionado es el electrodoméstico que más consume energía Clarín
Hace 3 Hs

Con la llegada del calor, el aire acondicionado se convierte en un aliado indispensable para mantener el confort en los ambientes. Sin embargo, su uso excesivo se refleja en las facturas de energía. Encontrar formas de reducir el consumo se convirtió en una preocupación común.

Una de las estrategias más efectivas para controlar el gasto energético es conocer en qué momentos del día el aire acondicionado consume más energía. Además, pequeños cambios en la forma en que utilizamos estos dispositivos pueden marcar una gran diferencia. 

Split vs. portátil: ¿qué aire acondicionado conviene comprar?

Split vs. portátil: ¿qué aire acondicionado conviene comprar?

Desde ajustes en la temperatura hasta la optimización del horario de uso, la eficiencia energética no solo depende del equipo, sino también de cómo lo empleamos.

Según diversos estudios, el mayor consumo energético se da entre las 12 y las 18 cuando las temperaturas alcanzan su punto máximo. Durante estas horas, el aire acondicionado trabaja más intensamente para mantener una temperatura agradable, lo que incrementa significativamente el gasto. 

Cómo usar el aire acondicionado en verano para ahorrar energía y dinero

Aprender a manejar el aire acondicionado de forma eficiente no solo ayuda a reducir el consumo energético y ahorrar dinero, sino también a mantener un hogar confortable sin comprometer la sostenibilidad.

Además, pequeños ajustes en la configuración del aire acondicionado y en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia. Desde elegir la temperatura adecuada hasta asegurar un mantenimiento regular del equipo, existen prácticas simples que, sumadas, pueden aligerar el impacto en el bolsillo y contribuir a un uso más responsable de la energía.

Uno de los errores más comunes al usar el aire acondicionado es establecer temperaturas demasiado bajas. Es esencial mantener el termostato entre 24°C y 26°C es suficiente para proporcionar un ambiente confortable y evitar un consumo excesivo de energía.

De acuerdo con un estudio de la Agencia Internacional de Energía (AIE), cada grado menos de temperatura incrementa el consumo eléctrico en aproximadamente un 7%.

De este modo, un ajuste adecuado del termostato no solo mejora la eficiencia energética sino que también, alivia el impacto económico en la factura.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo cocinar patas de pollo en la freidora de aire para que queden jugosas

Cómo cocinar patas de pollo en la freidora de aire para que queden jugosas

Torta matera saludable: la sencilla receta para preparar una versión baja en carbohidratos y azúcar

Torta matera saludable: la sencilla receta para preparar una versión baja en carbohidratos y azúcar

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
4

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central
5

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El boom de la logística en el norte del país
6

El "boom" de la logística en el norte del país

Más Noticias
Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Comentarios